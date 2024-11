Coordinador de farmacias de Promese Cal dice lo detuvieron por medicamentos personales

Stephen Domínguez, coordinador de farmacias de Promese Cal en Esperanza, quien fue detenido en un aeropuerto de Nueva Jersey, estableció que lo detuvieron por llevar consigo medicamentos controlados de uso personal sin receta y que ya no está apresado.

El joven informó de su situación a través de una publicación en sus redes sociales. Fue detenido el 22 de noviembre y liberado el 23.

“A todos mis familiares, amigos, conocidos, gente querida y a todo aquel que quizás no me conoce. Me dirijo a ustedes para agradecerles sus preocupaciones. Por esta vía les reitero que todo saldrá a la luz. Me detuvieron porque llevaba conmigo 108 pastillas de un medicamento controlado para la ansiedad/ sobre peso (fentermina)”, cita la publicación.

Domínguez, en el comunicado emitido en inglés, dijo que “sale claro que fue (el detenimiento) por 100+ de una receta controlada”.

Stephen advirtió que quienes lo han acusado de un acto de corrupción ante la institución de gobierno que trabaja, Promese Cal, tendrán que disculparse y comprobar lo que han dicho.

“A los que han querido sonar con dicha información les digo que las mentiras tarde o temprano salen a la luz”, agregó.

Preliminarmente, se habría conocido que, Stephen Domínguez Madera, quien circula en la nómina de Promese Cal como coordinador provincial de farmacias, había sido detenido en el Aeropuerto Internacional Libertad de Newark.