Disponen interrupción de energía eléctrica durante madrugada para evitar incendios en mercado de Dajabón

Tras el incendio de esta madrugada en el mercado fronterizo de Dajabón, el alcalde de este municipio, Santiago Riverón, dispuso que a partir de este lunes será interrumpida la energía eléctrica en los negocios en horas de la noche y madrugada para evitar futuros siniestros en la referida plaza comercial.

“Mientras tanto vamos a tomar esa decisión hasta que podamos resolver la situación, este mercado prácticamente hay que intervenirlo, pero el ayuntamiento no tiene fuerza para hacerlo”, dijo.

Riverón dijo a LISTÍN DIARIO que el mercado está prácticamente colapsado, por lo que pide la ampliación del mismo.

Según datos preliminares, durante el incendio se quemaron cinco locales; cuatro de comerciantes haitianos y uno de dominicanos.

La comerciante Estela Jiménez, quien perdió toda sus mercancías por el siniestro, dijo que ese era su único sustento, por lo que no sabe qué hacer.

“Pidiéndole de favor a las autoridades que me ayuden, porque de aquí es que yo vivo, si ellos pueden que me ayuden porque en realidad yo lo necesito, yo tengo mucho compromiso y tengo deudas en los bancos, yo le pido de favor a todas las autoridades de Dajabón, que me ayuden”, afirmó.

El encargado del Cuerpo de Bomberos de Dajabón, Diómedes García, explicó que luego de sofocar las llamas, lo que sigue es la fase de investigación para determinar el origen del mismo.

El fuego se registró a las 3:45 de la mañana de este lunes, según las autoridades.