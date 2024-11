Leonel propone agenda para impulsar concordia

Líderes políticos y distintos sectores de la sociedad dominicana mostraron su respaldo durante este fin de semana a la propuesta realizada por Listín Diario de que se lleve a cabo un encuentro cordial y patriótico que una al liderazgo nacional con el fin de enfrentar los desafíos y garantizar el desarrollo y bienestar social de la nación.

En su editorial, este diario tomó como referencia el reciente y simbólico apretón de manos entre Joe Biden y Donald Trump, presidente entrante y saliente de Estados Unidos, como un ejemplo de transición pacífica de poder en ese país, así como un mensaje de liderazgo que podría servir de motivación para los políticos dominicanos.

Leonel Fernández

El presidente de la Fuerza del Pueblo (FP), Leonel Fernández, felicitó a Listín Diario por su iniciativa, sin embargo, señaló que no es lo mismo que en Estados Unidos, que el presidente electo vaya a la Casa Blanca y reciba el saludo del presidente saliente, “a tener una agenda nacional, que tiene que ser consultada para que se produzca ese encuentro y no se quede en saludos protocolares”.

El exmandatario explicó que se requiere de una agenda definida y presentada por el Gobierno a la oposición, para garantizar la estabilidad política-democrática de República Dominicana conjuntamente con el progreso y la prosperidad.

Y consecuentemente, según él, poder establecer los mecanismos de concentración, “porque de lo contrario, se quedaría en un saludo y un abrazo, que poco significa para el pueblo dominicano”.

Fernández enfatizó en que se requiere de “una definición de propósitos, establecer una agenda clara, hacer un llamado a convocatoria a la oposición y poder concertar en beneficio del pueblo dominicano”.

El líder opositor hizo alusión al compromiso para que la propuesta de concordia nacional hecha Listín Diario no solo se quede en palabras.

Defensor del Pueblo

También el Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, endosó el editorial publicado por este medio, destacando que la iniciativa representa una oportunidad para cuestionar las formas tradicionales de abordar las problemáticas y proponer alternativas que permitan avanzar al país.

No obstante, indicó que se debe ampliar la propuesta hacia una perspectiva que no solo aborde los desafíos actuales, sino que también dibuje “el país que queremos construir”.

Además, señaló que el encuentro debe ser inclusivo, integrando voces de todos los sectores y regiones, y “debe enfocarse en el fortalecimiento de nuestras instituciones, el desarrollo sostenible y la cohesión social”.

“Desde mi experiencia en temas de políticas públicas y bienestar social, he visto cómo las ideas pueden convertirse en soluciones cuando se construyen sobre un entendimiento profundo de nuestra gente, sus necesidades y aspiraciones. Por eso, celebro esta iniciativa del Listín Diario como un llamado a repensar el presente con visión de futuro”, expresó.

Ulloa invitó a “todos los que se sienten comprometidos con el progreso de nuestro país” a participar activamente en este espacio de construcción colectiva. Asimismo, se puso a disposición para el proyecto.

OBISPO CASTRO MARTE

Otro de los que se pronunció fue el obispo de la Diócesis Nuestra Señora de La Altagracia, monseñor Jesús Castro Marte.

El obispo sostuvo que el país vive un gran esplendor que demanda unir los diversos actores sociales, económicos y culturales para sortear temas pendientes del desarrollo.

Indicó en la eucaristía del domingo que “la comunidad necesita que nuestros líderes sociales y políticos se reúnan, como dice la palabra de Dios: se reunirán de todos los extremos, y el Señor hablará”.

Consiguientemente, Castro Marte expresó que “se nota que los líderes sociales y políticos de República Dominicana están muy aislados, como que no sienten preocupación, sensibilidad por el pueblo dominicano, somos parte (los líderes sociales, religiosos y políticos) de ese pueblo dominicano”.

El obispo hizo un llamado a no ser una parcela, “y hoy (domingo) especialmente me uno a la petición del Listín Diario, un llamado al liderazgo dominicano, a unirse a hablar juntos, caminar juntos, porque estamos en momentos en que la República Dominicana tiene que unirse para dialogar los problemas comunes, se nota un aislamiento social, político, cada cual con su idea y su criterio, y así un país no puede avanzar”.

El editorial del pasado viernes estableció que el país atraviesa una etapa marcada por desafíos cada vez más complejos.

Entre los sectores que han mostrado su apoyo y disposición destacan las universidades e instituciones educativas, que mantienen el firme compromiso de ser espacios de diálogo y entendimiento para generar alternativas favorables y consensuadas entre los principales actores políticos del país.

DE CODONBOSCO

Además, organizaciones barriales como Don Bosco, quienes sostuvieron que la ciudadanía requiere de sus políticos y de las organizaciones de la sociedad civil congruencia en sus discursos y propuestas de desarrollo social para República Dominicana.