Familiares de desaparecidos reclaman a las autoridades la ineficacia de sus servicios

Familiares de seis desaparecidos se dirigieron a la Dirección Policial de Antipandillas (DIPAP), en busca de respuestas sobre el paradero de sus parientes. Estos alegaron que no se ha aplicado la debida atención a los casos y han sido "descuidados".

José Antoni Abreu, hermano de la periodista Evelin Abreu, se aproximó a las afueras de la DIPAP buscando respuestas del paradero de su madre Ana Iris Román Martínez, quien salió de su hogar hace cuatro meses y hasta el momento se desconoce su paradero.

"Ella salió para la casa de su padre, pero nunca fue para allá; nosotros sospechamos que se fue a ver con su expareja y eso es lo que se sospecha, que su expareja sabe de la desaparición de ella… Hay fiscales que están investigando ese caso, pero ellos nos dicen que todo es un proceso", expresó Abreu, angustiado por la desaparición de su madre.

Abreu agregó que Martínez mantenía una relación cercana con su expareja sentimental: "ellos se dejaron hace como tres años; se veían, él la ayudaba, pero cuando hay hombres que tienen alguna cosa en su mente, ya si la mujer no quiere estar con él, te trata de maravilla, pero espera un momento para hacerte un daño".

Altagracia Salomón, luego de un año y dos meses, aún espera a su esposo desaparecido Yeferson Peña, de 28 años, quien fue visto por última vez antes de llegar al peaje de la autopista Las Américas.

"Desde el día que desapareció lo empezamos a buscar y no tuvimos respuesta de las autoridades… Pedimos en el peaje las grabaciones de la cámara de seguridad y no quisieron darnos los videos; dijeron que las cámaras se habían apagado un día antes, el día cinco de septiembre de 2023. Todavía nosotros esperamos a mí esposo con todas las ansias del mundo porque las autoridades no nos han dado ningún tipo de respuesta", mencionó Salomón entre llanto por la desaparición de su pareja sentimental.

Salomón dijo que su esposo salió en camino con un amigo suyo llamado Yeferson, pero las autoridades lo descartaron como sospechoso debido a que este alegó que perdió el rastro de Peña antes de su desaparición.

"Cuando vinimos nos dijeron que el caso se cayó en enero, que no seguían el caso, ya que testifican que él se ahogó, pero una persona que se ahogó el mar tiene que sacarlo y nosotros nunca vimos nada, ni escuchamos nada y no tenemos ningún tipo de respuesta… tienen que enseñarnos alguna razón por la cual ellos nos dicen eso", agregó mientras lloraba desconsoladamente.

Otra persona que se dirigió al DIPAP es Pamela García, quien no pierde la esperanza de encontrar a su pequeño Kendry Alcantara, quien desapareció a los 4 años mientras jugaba en los alrededores de su vivienda y su madre maquillaba una amiga.

"Estaba maquillando una y el niño estaba en la casa, pero él juega en los alrededores y cuando termine de maquillar a la muchacha, me di cuenta de que el niño no estaba. La gente dice que no vieron nada. Desapareció en eso de las 2:00 de la tarde hace casi tres años", dijo García con tranquilidad.

Fraila Mendez Marrero pide que el padre de su niño, Luis Ángel Gonzales, sea investigado, ya que ésta alegó que el padre, junto a su actual pareja sentimental, secuestraron al menor mientras este jugaba con sus hermanos.

"Él estaba jugando afuera con sus hermanitos y su padre lo secuestró; puse la denuncia en Barahona y aquí en el departamento de desaparecidos, él fue detenido junto a su pareja, ya que ellos hicieron una llamada pidiendo un rescate de 2 millones de pesos, los apresaron a cada dos años y cuando nos fuimos a juicio de fondo lo soltaron por insuficiencia de pruebas cuando tenemos grabaciones de la llamada e imágenes del momento en que se lo llevó", manifestó Marrero.

Asimismo, Paulina Luciano, hija de Nuris Matos, denuncia la desaparición de su madre desde hace cinco años y por lo cual no ha recibido información por las autoridades. Por lo tanto, desesperada, la joven pide a la DIPAP que tome el caso de su progenitora y pueda conocer su paradero.

De igual manera, los padres de Manuel Antonio Marte lo buscan sin cesar desde el momento de su desaparición, cuando salió a la universidad y hasta el momento no tienen respuesta de éste.

María Mercedes Rodríguez, madre del joven, llora como el primer día la desaparición de su hijo y mantiene la esperanza de volverlo a ver.