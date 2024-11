Hacen filas para captura de datos biométricos de las iris

Los datos biométricos de las iris suponen confidencialidad, una llave de acceso en la internet que protege la seguridad del usuario por ser un patrón único que, de transferirse a terceros, terminaría en el robo de información con la posibilidad de ser explotada.

De ahí que la apertura de centros del proyecto Worldcoin en Santo Domingo encienda todas las alarmas, ofreciendo 56 criptomonedas para quienes acuden a un escaneo de los ojos, lo cual, en el cambio a pesos dominicanos, representaría una cantidad fluctuante de RD$6,000 a RD$7,000.

El dinero es entregado a cambio de la simple captura de las iris, lo que pondría en entredicho los considerandos de la Ley 172-13 sobre la Protección de Datos, donde se consagra “que toda persona tiene el derecho a acceder a la información y a los datos que sobre ella o sus bienes reposen en los registros oficiales o privados, así como conocer el destino y el uso que se haga de los mismos”.

No obstante, la utilización de una información de carácter sensible no luce segura en manos de una organización que, en una declaración de fecha 3 de mayo del 2024, establecía que, de producirse algún incidente no autorizado, “podría interrumpirse o terminarse la capacidad del Proyecto”.

Mientras tanto, un segmento de la población acude de forma representativa a las secciones de escaneo en una plaza comercial de la capital.

En una visita de reporteros del Listín Diario se contabilizó a alrededor de 40 personas esperando el tiempo de su cita, en tanto que en el sitio de la entidad se registran 7,652 usuarios.

Han quedado evidenciadas filas de varias vueltas y otros ocupando el área de comida a la espera de lo agendado en la aplicación de descarga, la misma que proporciona un código QR con el que se obtienen las criptomonedas.

En consulta a quienes aceptaron el escaneo, coincidieron en que es un “proceso rápido” y que el valor generado es cambiado a pesos en sistemas de pagos en línea, aunque no mostraban dominio de para qué se utilizarían los datos entregados.

Además de las citas y las filas, los asistentes tienen la opción de omitir o proporcionar un número de teléfono en la plataforma, a la vez que un equipo de seguridad verifica las cédulas de identidad para cerciorarse de no incluir a menores de edad.

Los glosarios de términos de Worldcoin dicen que la identificación por vía de las iris, que se obtiene con una bola esférica de capacidad de captura, es un método para “comprobar que eres un humano en cualquier actividad en línea” y se utiliza en webs, aplicaciones y el inicio de sesión.