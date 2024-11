Pese a las lluvias, la Feria Internacional del Libro cuenta con buen flujo de personas

Buen flujo de visitantes en la vigésima sexta Feria Internacional del Libro de Santo Domingo 2024 (FILSD 2024).

Luego de su apertura al público, cientos de personas se han aproximado al lugar donde aprovechan la variedad de escritos que son de su interés.

La FILSD 2024 está dedicada este año al escritor Mateo Morrison, Premio Nacional de Literatura 2010, y tiene como comunidad invitada a Washington Heights, en Nueva York, Estados Unidos.

La feria cuenta con un espacio llamado "Bono libro", donde las personas se dirigen a canjear un "pasaporte", que adquieren luego de asistir a tres charlas realizadas en los distintos pabellones.

"Tenemos literatura con bastante calidad, editorial y demás; por el momento estamos esperando que nos lleguen los pasaportes, pero mientras tanto los grupos vienen con un listado, el coordinador del espacio lo firma y pasan por aquí a canjear por un buen libro gratis luego de participar en tres actividades", informó Johan Ferrera, director de la FILSD 2024.

Johan Ferrera director de la FILSD 2024.Raúl Asencio

Desde primeras horas de la mañana, los estudiantes de "Prepara" se encontraban realizando recorridos por toda la Plaza de la Cultura, lugar donde se estará realizando la FILSD 2024 hasta el domingo 17 del mes en curso.

"Me ha gustado mucho como se ha estado realizando esta año la feria del libro porque los pabellones están climatizados, algo muy bueno para esta temperatura y veo todo muy organizado", contó Dergi Santana, quien asistió en busca de sus libros favoritos.

El paseo de la lectura, uno de los pabellones disponibles para la compra de libros, cuenta con distintos stands con variedades de libros para todo público. Un espacio repleto de jóvenes en busca de libros de autoayuda, superación personal y romance con el deseo de encontrar sus escritos preferidos al menor precio.

"Los que más se han estado vendiendo son los de romance y fantasía; uno que se ha vendido mucho es ‘Romper el Círculo’, el cual al salir la película ha sido un fenómeno editorial y cuenta RD$1,300; también está el de Heartstopper que inspiró una película famosa en Netflix y aquí lo tenemos RD$1,350", explicó Stephany, quien por primera vez participa en la FILSD.

Feria Internacional del Libro de Santo DomingoRaúl Asencio

También, los pequeños cuentan con su espacio de libros de cuentos, de colorear, stickers y más.

"Se han estado realizando actividades recreativas y contamos con precios asequibles; también por lo que veo los clientes están conformes con los precios. Algo que ha ayudado con las ventas en estos días de lluvia es que está techado porque uno sale estropeado y la gente ya no viene con ese estrés de que está sudando y hasta se nos mojaban los libros, lo único que deben dar promoción a este lugar para que las personas sepan que aquí también vendemos libros", dijo Wendy Castillo, quien lleva al menos 17 años con su esposo siendo parte de la Feria Internacional del Libro de Santo Domingo.

"Tengo libros de dibujo de Hello Kitty, Frozen, Paw Patrol, Peppa Pig, Sonic y muchas variedades que se me venden todos, también stickers de esos dibujos a RD$100, tengo mariquitas, libros de cuentos a RD$400 que también son rompecabezas. En esta feria me ha gustado mucho que uno pueda vender más porque nadie se moja y no pasa calor", manifestó Katerine, feliz con la cantidad de ventas que ha tenido a tan solo días de iniciar la feria.

Sala de videojuegos en el Pabellón de la ImaginaciónRaúl Asencio

El Pabellón de la Imaginación fue uno de los lugares con mayor recurrencia de niños, ya que contaba con dos salas donde colocarse lentes de realidad virtual que permitían viajar por el mundo de la tecnología, además de contar con videojuegos.