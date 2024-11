Hogar Crea gradúa a 500 personas que superan la adición a las drogas: "¡Sí se puede!"...

Vociferando de manera entusiasta: ¡Sí se puede!, así cerraron este sábado 500 personas las puertas de un pasado permeado por el mundo de las drogas y las consecuencias que estas producen.

Acompañados de sus familiares, estos exadictos celebraron durante un acto realizado en el Ministerio de Defensa su participación en la cuadragésima novena graduación del programa de reeducación realizado por Hogar Crea, con el que superan la tortuosa dependencia a los estupefacientes.

Jóvenes, hombres y mujeres despidieron entre lágrimas las decisiones desacertadas del ayer, con la esperanza de no cometer los mismos errores en el futuro.

Tania Reyes es una de estas, quien pasó más de 15 años utilizando cocaína y no tuvo otro resultado más que destruir sus vías respiratorias.

Pero al recibir la metodología de transformación que implementan los sicólogos, doctores y siquiatras de Hogar Crea pudo reencontrarse con la persona que era antes de sumergirse en la toxicomanía.

Después ser afectada durante muchos años con los difíciles padecimientos y recibir una cirugía estética que le permitió reconstruir su nariz, Reyes se siente como una nueva persona, según dijo mientras era reconocida por ser una estudiante ejemplar.

Muchos de los adictos reformados registraban en algunas parte de sus cuerpos la muestra de su antigua relación con las drogas. No obstante, más que ser una vergüenza, estas son el gran símbolo para resaltar y recordar que “sí se puede”, según lo destacaron algunos al ser premiados por su sorprendente cambio.

“Seguimiento y prevención”

Hogar Crea es una organización privada sin fines de lucro fundada en 1975 por un padre que ayuda a su hijo a recuperarse.

Luis Díaz, actual director ejecutivo, fue el gran motivo que acogió Leopoldo Díaz, padre y fundador, para comenzar con una iniciativa que terminó en la conformación de esta entidad.

Luis fue uno de los que también utilizaba drogas en su juventud. Teniendo en cuenta que a finales del siglo XX la atención de esta problemática sanitaria en el país no era la ideal, su progenitor no tuvo otra opción que enviarlo hacia Puerto Rico en búsqueda de una mejor respuesta.

Meses después alcanzó la estabilidad y pudo regresar a su hogar. Pero, su padre se percató de la importancia que existe en el seguimiento y la prevención.

Precisamente, es por esta razón que estos graduandos deberán ahora fortalecer y continuar sus lazos con Hogar Crea para garantizar una excelente reinserción al ámbito laboral y familiar de la sociedad, sin que afecte su compromiso con un estilo de vida alejado de las estimulaciones adictivas.

Luis Díaz destacó las labores que realiza el personal en los centros de rehabilitación, quienes más que ser empleados, son un colectivo que se dedica ayudar a los más necesitados.

Precisamente, explicó que muchos de los que integran en la actualidad las instalaciones del centro son exadictos reformados, al igual que él. Que, a pesar de contar con grados y maestrías, prefirieron enfocar sus fuerzas en demostrarles a los demás que “sí pueden salir de las drogas”.

Piden ayuda al Gobierno

La institución atiende a, aproximadamente, 1,200 internos y más de 1,000 personas de manera ambulatoria en las calles del territorio nacional, donde cuenta con 41 edificaciones.

Recibiendo de manera anual más de $RD51 millones, esta entidad registra un déficit económico de alrededor de $RD123 millones. Lo que imposibilita que 300 personas, situados en lista de espera, reciban asistencia y sea ampliada la capacidad de respuesta.

“El Estado tiene que dar atención porque es un problema de salud pública. Y como es un problema de salud pública que ellos no pueden resolver, nosotros solicitamos que se le dé al sector privado la atención que necesita, como es el caso de Hogar Crea. Iniciamos con una casita en Almas Rosas, y hoy tenemos 41 centros, no tenemos 100 o 200 porque no tenemos inmuebles. Pero, sí tenemos la voluntad de atenderlas”, dijo el directivo, pidiendo la ayuda de los organismos gubernamentales.

En el acto participó el titular de la Defensoría del Pueblo, Pablo Ulloa; representante diplomático de la India, Ramu Abbagani; entre otros funcionarios de la administración publica y ediles de los gobiernos locales.