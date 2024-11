Educación transfiere RD$349 millones a los distritos educativos para sus gastos operacionales

El Ministerio de Educación de la República Dominicana (Minerd) informó que transfirió RD$349 millones a los distritos educativos para que cubran sus gastos operativos y anunció que esta semana transferirá RD$700 millones adicionales a diferentes regionales educativas del país.

La directora de Ejecución Presupuestaria del Minerd, Carmen Cepeda, explicó que la transferencia de recursos se hizo en cumplimiento de lo que establece la Resolución No. 02-2019 para el Manejo de los Fondos Asignados a las Juntas Descentralizadas.

No obstante, la cartera educativa recordó que esa normativa establece claramente que aquellas juntas descentralizadas que no ejecuten el 65 % de los fondos de la última transferencia no recibirán los fondos correspondientes al siguiente período.

Cepeda indicó que el distrito educativo al que pertenecen la Escuela Filomena Gómez Santana y el Liceo Secundario Coronel Rafael Tomás Fernández, cuyo equipo de gestión se quejó por falta de recursos, dispone de más de RD$11 millones.

“A ese distrito se le indicó, al igual que a otros, que con la disponibilidad de recursos que presentaban cubrieran las necesidades de los diferentes centros educativos bajo su dependencia”, indicó Cepeda. La recomendación fue extendida a las regionales, distritos y centros educativos que reciben recursos de manera directa.