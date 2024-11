Afectados por inundaciones en Dajabón perdieron sus ajuares; autoridades inician levantamiento

Momentos de tristeza y angustia viven varias familias de la provincia de Dajabón, quienes se encuentran limpiando sus viviendas luego que se inundaran por la fuerte lluvia que se registró la noche del domingo.

Las familias afectadas contaron a reporteros de Listín Diario que perdieron la mayoría de sus ajuares por lo que esperan la pronta ayuda de las autoridades.

La señora Margarita Jiménez dijo que “fue una situación muy terrible y penosa lo que se vivió anoche” y que hay que buscar una solución para evitar futuras inundaciones.

También Antonia Medina, residente en el sector La Aviación, dijo que por la inundación perdió varios de sus ajuares y que tuvo que encender una bomba para poder sacar el agua de su vivienda.

“Lo poco de comida que tenía, yo tenía un arroz pero estaba para la iglesia y cuando llegue de la iglesia ya hasta la cubeta se me había llevado el agua, hoy no he encontrado yo como desayunar el inválido (hijo)”, manifestó Antonia.

Irma Torres, quién reside en el barrio Norte, dijo que lo único que no fue afectado en su casa fue un televisor porque y que su esposo con una cubeta logró sacar el agua de la casa.

“El agua nos daba por la rodilla. Prendimos una bomba alrededor de las 10:00 de la noche y nos dieron las dos de la mañana tirando agua, todavía ustedes ven como hay agua ahí, que la vamos a prender de nuevo para sacar el agua que queda”, expresó Carlos Contreras, otro de los afectados.

Levantamiento

Ante las inundaciones de viviendas por la lluvia, las autoridades del Gobierno se encuentran realizando un levantamiento de los daños para dar respuesta a los afectados.

La gobernadora Severina Gil dijo a Listín Diario que todavía no tienen un levantamiento claro de cuántas viviendas fueron afectadas, pero que están en el proceso para saber con exactitud cuántos hogares se inundaron y qué perdieron.

“Estamos justamente chequeando porque el levantamiento debe incluir qué se dañó realmente, y si se dañó la nevera, la estufa, lo que sea y estamos en ese proceso… hubo casas llenas de agua, aquí lo que pasó fue un desborde del canal”, indicó la gobernadora.

Gil destacó, además, que el presidente Luis Abinader ha estado atento desde la noche del domingo para saber que pasó y que dio instrucciones para hacer un levantamiento para dar respuesta a los afectados.

El alcalde Santiago Riverón informó a este diario que no hay víctimas ni lesionados, pero sí daño materiales.

Indicó que tomarán las medidas necesarias para ayudar a los perjudicados.