Propietario de joyería asaltada por grupo con uniformes de DNCD denuncia robo de 4,000 gramos de oro

El propietario de la joyería "Argenis Oro", Argenis Pérez Rodríguez, ubicada en San Luis, Santo Domingo Este, afirmó este viernes que sufrió un robo de 4,000 gramos de oro.

El incidente ocurrió el pasado lunes 28 de octubre, cuando unos asaltantes se hicieron pasar por agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), vistiendo uniformes similares.

Pérez Rodríguez, al salir de la institución policial, expresó su agradecimiento a la policía por su trabajo de investigación en el caso.

Video La Policía Nacional informó que, junto al Ministerio Público, capturaron a cinco de los integrantes de una banda que asaltó la joyería “Argenis Oro” ubicada en San Luis, Santo Domingo Este



“Yo confío en ellos y sé que van a actuar. Tengo fe en Dios de que volveré a tener mi negocio. No conozco a ninguno de los señalados; lo único que tenía era la inversión de mis 4,000 gramos de oro, los cuales fueron robados. Este negocio lo obtuve con un préstamo”, expresó.

"Me siento mal, porque en verdad tengo que sentirme mal, pero a la vez, tú sabes, mucha gente me ha dicho que me dejaron la vida, que es lo más importante", agregó Pérez Rodríguez

"Debo agradecerles que mi familia y los empleados que estaban conmigo están bien", añadió

La información fue ofrecida por el portavoz de la institución, Diego Pesqueira, quien indicó que el cuerpo policía trabaja en la captura de otros siete involucrados que están prófugos.

La Policía Nacional informó además que, junto al Ministerio Público, capturó a cinco integrantes identificados como David Polanco Castillo, alias “El Poli”; Pedro Luis Hernández Obispo, “El Gordo”; Manuel Argenis Morfe Lima; Nicolás Diroche, “Nariz”; y Yoryina Beato García, alias “La Rubia Gorda”

prófugos

La Policía resaltó que mantiene activa la búsqueda y captura en todo el territorio nacional de los prófugos: Santiago Alexis Pérez alias “Chavo”; Junior Samuel González Núñez alias “Nuno”; José Luis Sano Gómez alias “El Haitiano”; Alejandro Samboy Genao, conocido como “Breily”; José Miguel López alias “Carnaval”; Joel Andrés Samboy Regalado, conocido como “Joel Capotillo o Cartucho”, y Ángelo Omar Puello alias “Anyelo”.

Pesqueira indicó que durante los operativos fueron ocupados ocho vehículos de distintas marcas y modelos, entre estos la jipeta utilizada para cometer el asalto.