El faraón Keops construyó la Gran Pirámide sin ruedas, grúas, camiones, etc. La obra duró 20 años y supuso el movimiento –¡a mano!– de más de 2,300,000 bloques de 2.5 toneladas en promedio. Durante su visita a Egipto en 1979, el presidente Carter apreció el portento, expresando admiración –como buen burócrata– porque había sido construida en una administración.

4602 años después, a juzgar por la capacidad de diseño, planificación, dirección, ejecución, supervisión y solvencia financiera, la humanidad puede agradecer que su construcción no estuviera a cargo del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), porque seguramente todavía estuvieran trabajando… y porque probablemente habría quedado redonda.

Para muestra la “Circunvalación de Baní”, cuyo trazado de 19.6 km. no ha podido ser concluido a casi cuatro años del primer picazo, siendo pospuesta cuatro veces. En un quinto anuncio (18/05/2024) el ministro Ascención afirmó que estaría “completamente terminada en los últimos dos meses de 2024” (¡20% del tiempo de construcción de la Gran Pirámide!).

Luego, el 22/09/2024 el MOPC anunció que en diciembre estaría lista la “primera fase”, desdiciendo al ministro y repitiendo la práctica de inaugurar antes de terminar, como pasó recientemente con los famosos 14 carriles del “Km. 9”.

Afortunadamente, la incapacidad de ejecución del ministerio sólo afecta a los banilejos en términos de trastocar su paz social y ornato… no así a quienes se desplazan hacia el sur y pasan el calvario de un cruce interno absurdo; pero, en el caso de otras obras civiles, la incompetencia operativa del MOPC repercute directamente en la seguridad nacional, y supone una amenaza a la vida de los ciudadanos que deben de padecer riesgos y contratiempos, gracias a ella.

En el caso de la Autopista Duarte –que debiera llamarse “El Corredor de la Muerte”–, la principal arteria vial del país bien pudiera competir en la categoría de “Deporte Extremo” contra cualquier disciplina, ya sea escalada libre en roca, ascenso del Everest sin oxígeno, domador de leones hambrientos con los ojos vendados, etc.

Si bien el plan de obras anunciado e implementado por el MOPC promete actualizar la vía acorde a los flujos vehiculares presentes y futuros, en la práctica, la ejecución retardada de los compromisos asumidos con los contratistas se ha traducido en una lentitud que raya en lo insólito. A lo largo de su trazado, cada kilómetro constituye un riesgo letal y prevenible.

Sin bordillos de separación en toda la extensión, ausencia de “ojos de gatos”, luces, letreros de advertencia, hombres señalizando, balizas luminiscentes, etc., la autopista cobra su tributo de sangre cada día. Que el trabajo de la COMIPOL salve el honor del misterio no evita que transitar sobre ella sea una sentencia de muerte suspendida hasta llegar a destino. Y no hay fecha de término, excusas o informaciones que permitan entender los retrasos, los peligros… en definitiva, la necesidad de exponerse a la muerte tan inútilmente a consecuencia de la incompetencia e irresponsabilidad de un ministro.