Residentes del ensanche Isabelita se quejan por música a altas horas de la noche

Moradores del ensanche Isabelita se quejaron por arrabalización en la zona y denunciaron que los centros de diversión que los rodean colocan música obscena con alto volumen, y esta actividad se extiende a altas horas de la noche.

Los residentes que por razones de seguridad mantienen su nombre en el anonimato, ya que esa es una situación con la que se han visto afectados aproximadamente por cuatro años, hicieron un llamado a la ministra de Interior y Policía (MIP), Faride Raful, a que tome en cuenta la calle 4ta Jacinto de los Santos, ensanche Isabelita, Santo Domingo Este, como parte de su plan de seguridad ciudadana.

"Tenemos casi cuatro años desde la pandemia soportando el desorden y la contaminación sónica que generan los negocios de bebidas alcohólicas que están establecidos en la localidad... Estos ahora tienen un nuevo modus operandi que el mismo colmado permite que otro vehículo se estacione frente al colmado y también ponga música; entonces eso genera algo incómodo. Las personas que van a ese lugar ocupan la acera y la entrada. Hemos tratado de solucionar el problema de manera pacífica y no se ha podido", manifestó uno de los representantes del sector.

Los moradores dijeron que por causa de sus denuncias el "colmado" ha sido cerrado en varias ocasiones; sin embargo, estos regresan a sus diversiones. "A la persona del vehículo que va desde tempranas horas los fines de semana se le clausuró la bocina y no sé cómo la consiguió nueva vez y ha vuelto al lugar a hacer ruido, él se para frente al colmado", señaló uno de los afectados por el ruido.

Por la acción recurrente, estos piden que las acciones tomadas sean de manera definitiva por la situación que han estado enfrentando. Pidieron que los ayuden a resguardar su integridad, ya que califican a estas personas como "antisociales y muy peligrosas".

"Nosotros queremos que haya consecuencias porque él se para frente al colmado, saca su ‘kitipo’ y nos hace la vida imposible, que no podemos ni siquiera descansar, que incluso tenemos que cerrar la puerta, la ventana y muchas veces tenemos que salir de nuestro hogar y regresar después porque no podemos dormir por el ruido. Lo que no entiendo es porque el encargado del colmado le permite estacionarse frente al colmado", aseguró uno de los denunciantes.

Los residentes dijeron estar cansados y desesperados de la situación en la que viven sin poder dormir y sintiéndose inseguros en su propio hogar.

"Los sábados y domingos es que están más terribles porque ellos no se controlan al ser fin de semana y ponen la música extremadamente alta, no nos dejan descansar y alrededor hay personas que tienen situaciones de salud y estamos los que trabajamos y no podemos dormir", expresó angustiado un morador.