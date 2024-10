Defensa de Argenis Contreras dice Ministerio Público se contradice en acusación

La defensa de Argenis Contreras, principal implicado en el caso del asesinato del catedrático Yuniol Ramírez en octubre del 2017, afirmó que el Ministerio Público se contradice en la acusación presentada en contra de su cliente.

El abogado Plutarco Jaquez señaló que el Ministerio Público juzga a Argenis por asesinato, que implica premeditación y alevosía, sin embargo en las pruebas y argumentos que han presentado ante el tribunal "han hablado de un homicidio", sin "poder demostrar ninguna de las dos acusaciones".

"Ellos hablan de que Argenis cometió un asesinato, que planificó pero a Yuniol lo matan el día 11, pero Argenis compró el vuelo el día 12. Argenis compró ese vuelo y ha dicho, yo me fui porque fueron unos policías que lo mataron y yo temía por mi vida; esa ha sido la teoría que ha presentado Argenis Contreras en este juicio. El Ministerio Público no ha presentado nada, no ha podido presentar un testigo que diga que él vio cuando Argenis mató a Yuniol, no hay una cámara, no hay nada", indicó Jaquez.

El mismo señala que otra de las contrataciones del Ministerio Público es que de acuerdo a su "mapeo" presentado, ellos mismos indican que Argenis no estaba en el vehículo en dónde fue asesinado Ramírez cuando este salió del campus de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD).

"Que dice el Ministerio Público, que Argenis mató a Yuniol desde el asiento del conductor y que Yuniol estaba en el asiento del pasajero; el informe de necrosis dice que el tiro Yuniol lo tiene del lado derecho de la cabeza, entonces como el Ministerio Público puede decir que Argenis disparó a Yuniol desde el lado del conductor y va a tener la herida en el lado derecho", argumentó Jaquez.

Contreras era considerado la mano derecha de Manuel Rivas, exdirector de la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA), y que había acordado con Yuniol Ramírez el pago de sobornos relacionados con actos de corrupción en la institución.

Según el Ministerio Público, estos actos degeneraron en el asesinato del catedrático en octubre de 2017.

El órgano acusador argumenta que Contreras planificó el asesinato al darse cuenta de que Ramírez no le entregaría el monto acordado por el soborno.

Tras el crimen, Contreras se comunicó con varios coacusados para ocultar el cadáver y deshacerse de las evidencias.

La defensa del principal implicado señaló que esperan que su cliente sea absuelto del caso.

Defensa de “El Grande” también pide ser absuelto

La defensa de José Antonio Mercado Blanco, conocido como “El Grande”, por igual indicó que espera que su cliente sea absuelto justo igual como fue el resultado del primer juicio.

“Este calvario que ha sufrido mi cliente por los últimos siete años felizmente concluye el lunes porque el Ministerio Público no pudo destruir la presunción de inocente, todo lo contrario, el Ministerio Público debió haber retirado la acusación en contra de este señor porque sencillamente es un abuso, es un atropello y es una falta de consideración a un ciudadano que en nada, absolutamente en nada tuvo que ver con esos hechos”, señaló el abogado Gunel Ramírez.

Esperan condenas

El fiscal Pedro Frías, representante del Ministerio Público, indicó que las autoridades han presentado pruebas suficientes como para que el tribunal ejecute condenas contra cada uno de los implicados.

El Ministerio Público solicitó la pena máxima de 30 años de reclusión contra Argenis Contreras, principal acusado del crimen, asimismo solicitaron a las juezas del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, 20 años de prisión para Víctor Ravelo Campos y José Mercado Blanco, respectivamente, quienes también están acusados en el caso. Mientras que, para Lilian Francisca Suárez, se ha solicitado una pena de cinco años.

Fallo será este lunes

Las juezas del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional emitirán el fallo contra los implicados en la muerte del catedrático Yuniol Ramírez en octubre del 2017, el próximo lunes a las 10:00 de la mañana.