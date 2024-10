Empleadores y trabajadores siguen en direcciones contrarias con relación a la cesantía

A pesar de que la propuesta de reforma laboral fue depositada en el Congreso Nacional a inicios del mes octubre, los empleadores y trabajadores se mantienen en direcciones opuestas con relación a la continuidad de la cesantía en la legislación actual.

Durante el foro realizado en el auditorio de la Pontificie Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), representantes de ambos sectores continuaron los debates con relación a la cesantía aunque la misma fue dejada en la propuesta tal y como está plasmado en el código laboral vigente.

Abogan por readecuación

Al tomar turno en el foro, tanto Laura Peña Izquierdo, presidenta de la Confederación Patronal de la República Dominicana (Copardom) y César Dargam, vicepresidente ejecutivo del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), indicaron que los empleadores no abogan por la eliminación total de la cesantía si no por una readecuación de la misma que permita brindar "mayor equilibrio" entre las partes.

"Entendemos que la sustitución del régimen actual por otro redundará en el beneficio de todos, sobre todo de aquellos empleadores y trabajadores que están vinculados a las micro y pequeñas empresas; no pretendemos desconocer derechos, no es la intención eliminar la cesantía, tratamos de generar un clima de negocios y un entorno más amigable para las Mipymes", señaló Peña Izquierdo.

La presidenta de Copardom solicitó la apertura un espacio de diálogo en dónde se analicen nueva vez todos las propuestas que han sido sometidas con relación a la aplicación o no se la cesantía laboral.

Glaugo Moquete

De su lado, Dargam indicó que los costos laborales pueden llegar a ser entre 54 y 65 pesos adicionales a cada 100 pesos generado por el trabajador.

"Abarcando dentro de los costos laborales las bonificaciones, las cotizaciones de pensiones, de salud, de riesgos laborales, el Infotep, el salario de Navidad, las vacaciones y efectivamente, el preaviso y la cesantía; digo esto porque también si nos comparamos con otros países de la región, nosotros estamos muy por encima en los costos laborales. No sé ha planteado la eliminación de la cesantía, si no explorar y poder ponderar diferentes modalidades que permitan mayor certeza al trabajador pero también mayor certidumbre a la empresa", argumentó el presidente del Dargam.

"El diálogo está cerrado"

Tras escuchar las intervenciones de estos, el líder sindicalista Rafael "Pepe" Abreu indicó que la propuesta que se encuentra en el Congreso Nacional es el resultado de los acuerdos arribados en el diálogo tripartito y que las discusiones "están cerradas".

"Lo que ha surgido como la propuesta final con el acuerdo que fue posible, no ha sido por la falta de diálogo; ha sido porque hay intereses confrontados que no han permitido un consenso total; fíjense que ellos ganaron de tres, dos. En ese orden el empresario se puede decir que va ganando, yo pensé que estarían más contentos, que iban a celebrar el resultado que se depositó en el Congreso. Estamos aquí para decir que el diálogo sobre la reforma laboral concluyó en agosto, esa discusión no es una discusión que esté abierta", apuntó Abreu.

Llaman a construir desde el consenso

Tanto el ministro de Trabajo, Luis Miguel de Camps, como el expresidente del Tribunal Constitucional, Milton Ray Guevara, hicieron un llamado a que se apruebe la reforma laboral depositada en el Congreso Nacional y que luego de aprobada ambos sectores se sienten en la mesa de diálogo para ver que factores pueden ser mejorados.

En su exposición, Ray Guevara acotó que la economía y el sector productivo de la República Dominicana ha crecido con la figura de la cesantía laboral colocada en la legislación sobre el código de trabajo.

Se realiza panel

También se realizó un panel de análisis junto a cinco expertos laboralistas: Rafael Alburquerque, exvicepresidente de la República Dominicana y los abogados de derecho laboral Tomás Hernández Metz, Rosalina Trueba y Javier A. Suárez A.

Este panel fue dirigido por el director de la Escuela de Derecho, Héctor Alies, quien destacó que la motivación de este foro es que cada sector pueda pronunciarse en un ambiente académico, impulsando un diálogo constructivo y critico que contribuya al diseño de un marco legal laboral justo y equilibrado, para todas sus partes.