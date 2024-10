El expresidente Danilo Medina dijo que al presidente Luis Abinader no le quedó otro camino que retirar el proyecto de ley de reforma fiscal por el rechazo masivo y abrumador del pueblo que no resistía que le pusieran a pagar una factura de una pieza en la que no participó.

"Le faltó consultar a la población", dijo el presidente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD); y consideró que el pueblo le tumbó el pulso al Abinader.

Al ser consultado sobre si la propuesta debe ser eliminada por completo o mejorada, dijo: "Vamos a ver qué propone".

Danilo Medina habló en la Casa Nacional del PLD, donde funcionan seis mesas electorales por las votaciones de los miembros del Comité Central que se llevan a cabo este domingo hasta las 5:00 de la tarde.

Video Danilo Medina sobre Abinader y el retiro de reforma fiscal: “Le faltó consultar a la población”



El PLD vota este domingo para elegir miembros del Comité Central Lea también

El sábado en la noche, el presidente Abinader anunció que solicita de manera inmediata el retiro del proyecto de ley de reforma fiscal del Congreso Nacional, luego del rechazo de varios sectores de la sociedad, que consideraron que las medidas impositivas resultan insostenibles para las familias dominicanas.

El proyecto de reforma fiscal fue presentado en la Semanal del 7 de octubre por el ministro de Hacienda Jochi Vicente.