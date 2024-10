Proponen patinetas y motores eléctricos para reducir accidentes de tránsito y contaminación en el país

República Dominicana ocupa una posición líder en la lista de los países con un registro excesivo de accidentes de tránsito, con una tasa de aproximadamente 65 muertes por cada 100,000 habitantes. Esto según las contabilizaciones mundiales, que también destacan la contaminación sin precedentes que existe en el territorio nacional por el uso de los vehículos de combustión.

Es por esta razón que Celeste, una compañía enfocada en la comercialización de sistemas de transporte de dos ejes con inducción eléctrica, viene realizando desde hace años una campaña de concientización, promoviendo opciones más seguras y beneficiadoras para el medio ambiente.

Con el reciente lanzamiento de un plan accesible a un costo muy reducido, esta empresa busca lograr que la sociedad y los sectores empresariales puedan probar, durante un periodo ilimitado, motocicletas y patinetas innovadoras que son impulsadas por la energía.

Así lo destacaron el gerente general de Celeste, Edwin Martín, junto al presidente de la Central Nacional de Transportistas Unificados (CNTU), William Pérez Figuereo, durante una visita al director del Listín Diario, Miguel Franjul, para presentar lo que ellos entienden como una nueva visión de movilidad sostenible.

Ambos coinciden en que es necesario y llegó el momento de que la gente entienda la necesidad que tiene el país de pasar a la movilidad eléctrica.

Martín expresó que pagando tan solo 2,000 pesos por semana, cualquier interesado puede darse la oportunidad de contribuir con el desarrollo de la ciudad, utilizando un motor elaborado mediante un mecanismo no invasivo para el hábitat de los seres vivos.

El precio de venta de las motocicletas y las patinetas eléctricas varía. No obstante, aseguró que el dinero entregado por motivos de prueba sería totalmente abonado como parte del contrato final.

Por otro lado, Celeste, con la colaboración de la CNTU, también le tiene una propuesta diferente a los propietarios de colmados que les permite utilizar un modelo de transporte que representa un costo casi inexistente en comparación con los gastos causados por la compra constante de gasolina.

“Con una motocicleta eléctrica, el negocio, con 30 pesos de energía, puede trabajar el día completo. Ellos cambian 200 pesos de gasolina que compran por día, por 30 pesos de electricidad”, aseveró Martín.

Estos vehículos cuyo precio oscila entre los 120,000 y 150,000 pesos, tiene una autonomía de alrededor de 100,000 kilómetros, lo que permite un uso óptimo para cumplir con las rutinas laborales diarias.

“El mantenimiento es muy bajo porque aquí no hay que cuidar mofle, aceite ni bujía”, detalló Martín.

Además, resaltó lo importante que es para las comunidades y las zonas residenciales, debido a la reducción de la contaminación sonora que simbolizan.

“Los colmaderos que empiezan a usar nuestros modelos no hacen ruidos en la calle, no contaminan, no pueden calibrar y no pueden correr”, manifestó Martín.

Esto también combatiría a los conductores imprudentes que realizan acrobacias en espacios no permitidos e irrespetan las leyes de tránsito en las vías, ya que el límite de velocidad está establecido en 50 kilómetros por hora.

Una de las ventajas citadas es su contribución al medio ambiente.LEONEL MATOS/LD

Estos vehículos son utilizados en su mayoría por quienes pertenecen a la clase baja. Es muy común que los hogares y los colmados no cuenten con un garaje especial para guardar durante las noches las motocicletas, lo que representa una problemática con la emisión de gases nocivos y el esparcimiento de combustible que gotea desde el exterior del tanque.

Sin embargo, la movilidad eléctrica, según comunicaron, viene a solucionar de manera definitiva los padecimientos que causan estos elementos tóxicos compuestos por la combustión.

“Los usuarios de motor siempre guardan la motocicleta dentro, siempre caen goteros de gasolina de noche y esto es un riesgo muy grande, ya con el motor eléctrico esto desaparece, puede permanecer dentro sin hedor, ni ningún problema”, dijo Figuereo.