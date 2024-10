Leonel:“Abinader quiere que el fracaso de su Gobierno, el pueblo dominicano lo pague”

Tras la propuesta de reforma fiscal que anunció el Gobierno, el presidente del partido Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, dijo que el Gobierno de Luis Abinader es un “fracaso” y quiere que “el pueblo dominicano lo pague con su sudor y trabajo”.

Este lunes el exmandario explicó en el encuentro con la prensa “La Voz del Pueblo” que la reforma fiscal que impulsa el Gobierno no se trata de una reforma modernizadora del fisco, sino “un bombazo”, debido a que el 50% no va a impactar las demandas de la población, el 20% de los recursos irían a la recapitalización del Banco Central y el 32% tendrían su impacto en un periodo mínimo de tres años, no de manera inmediato.

Fernández argumentó que en tan solo cuatro años el Partido Revolucionario Moderno (PRM) y Luis Abinader han gastado desde agosto de 2020 hasta agosto de 2024 más de cinco mil millones de pesos.

“Es una locura ha recibido en tan solo cuatro años unos RD$5,231,500,000, el doble de lo que nosotros recibimos en 12 años, ahora ¿qué ha hecho con eso? ¿Qué han hecho con los recursos recibidos?”, manifestó.

Fernández puntualizó que entre 2019 y 2024, el gasto público experimentó un incremento de RD$674,419, para un alza equivalente a 90.6%.

Señaló que la composición de ese gasto y la velocidad con que ha ocurrido es “preocupante” debido a que “ha habido un incremento en gastos corrientes, que han crecido de manera desproporcionada en comparación a los gastos de capital” e indicó que el gasto corriente ha aumentado de manera constante por el pago de nóminas, aumento de los subsidios al sector eléctrico y el pago de intereses por la deuda, por el contrario, de acuerdo al expresidente, el gasto de capital que se invierte en proyectos de infraestructura ha sido el más bajo en 72 años.

En ese sentido, desglosó que a pesar del aumento de la tarifa eléctrica, debido al aumento de las pérdidas, el déficit financiero en el sector eléctrico incrementó, pasando de US$697.4 millones en 2020, a US$1,369.1 millones en 2023.

“Cuando ellos llegaron al Gobierno en 2020 las pérdidas de las EDES era equivalente a un 27% y actualmente equivalen a un 42%, de manera que este Gobierno ha fracasado en su política de energía porque aumentar las pérdidas va a significar un aumento del subsidio”, manifestó Fernández.

Subrayó el gasto en publicidad, que de acuerdo con él, se incrementó en 56.6%, lo que representó un aumento de 3 mil 646 millones en el pasado periodo de Gobierno de ese parido.

Además, indicó que el PRM agregó 97,791 empleados públicos durante su primer cuatrienio.

“En cuatro años ha aumentado casi 100,000 empleados públicos en la nómina y eso representa un incremento de 15.14%. Ahora hay en la nómina pública casi 734 mil empleados públicos y es el mayor número de empleados públicos registrados en toda la historia de República Dominicana”, expresó.

Explicó que la nómina creció en RD$135,258 millones, que corresponde a un 66.1% y esos están por encima de la meta de recaudación que aspira esta reforma fiscal “que son 122 mil”.

“Solamente en el crecimiento de la nómina hay más dinero que lo que se aspira con la reforma fiscal”, dijo.

Nombró a los ministerios de Administración Pública, Energía y Minas, Interior y Policía, Presidencia y Defensa, como las que se han llevado la mayoría de esos recursos.

“El ministerio (Administración Pública) que presuntamente llevaría a cabo la segunda ola de reforma institucional y modernización del Estado, con las fusiones y eliminaciones de instituciones, es el que exhibe el mayor incremento, de 186%, en remuneraciones y contribuciones. Llama la atención el aumento de 645% en las remuneraciones al personal temporal”, indicó Fernández, subrayando que el Gobierno quiere fusionar instituciones sin reducir personal.

“¿Entonces cuál es el motivo de esas fusiones? Es como una forma de ocultar una presunta reforma que en la práctica no existe porque los gastos van a seguir siendo los mismos y no se garantiza mayor eficacia porque eso se integre o se fusione”, manifestó.

Asimismo, compartió que desde 2020 el gobierno del PRM endeudó el país de manera persistente para cubrir gastos corrientes.

“Generalmente los gobiernos se endeudan para gastos de capital, para realizar obras y estos no… el PRM incrementa la deuda para seguir pagando salarios, publicidad y todo el despilfarro en el que incurre. Y como al gobierno le encanta decir por primera vez en la historia, yo le digo que en 4 años, sin precedentes en la historia, aumentó la deuda externa por encima de lo ocurrido en 42 años”, pronunció.