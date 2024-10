Familiares de mujer muerta en accidente en Ciudad Juan Bosch protestaron frente a SCJ

Familiares de Altagracia Trinidad, quien falleció luego de ser atropellada, protestan la tarde de este lunes frente a la Suprema Corte de Justicia (SCJ) para que el caso sea investigado y se arreste al menor que arrebató la vida de su pariente.

El hermano de la fenecida, Alfredo Trinidad, dijo que la familia se siente destrozada por la pérdida y no descansarán hasta que la justicia tome el caso.

“Estamos destrozados, pero no dejaremos la muerte de mi hermana sin resolver; me mataron a mi hermana, pero seguiremos luchando para que la justicia nos escuche y los culpables paguen por lo que hicieron”, manifestó Trinidad entre lágrimas por la pérdida de su hermana.

Asimismo, los abogados de la familia indicaron que el caso no puede ser considerado un accidente de tránsito sino un asesinato, ya que estiman que por los videos analizados para determinar cómo ocurrieron los hechos, llegaron a la conclusión que el “acto fue premeditado”.

“Es imposible que el caso de Altagracia Trinidad Ortiz se trate de una simple infracción de tránsito; eso no es cierto y nosotros tenemos pruebas de que se trata de un asesinato premeditado, con asechanza, con una participación de cinco personas que ocupaban el vehículo que atropelló Altagracia Trinidad Ortiz”, señaló el abogado Ramón Plata.

Plata explicó que mediante videos de seguridad se observó el hecho y momentos antes de este, asegurando que fue con alguna recta intención.

“En las cámaras de seguridad, los que estaban en el vehículo se observan pasándose bultos, coordinando lo que van a hacer y luego van al lugar de los hechos lentamente y miran a esas personas cruzando la calle y aceleran”, explicó.

El jurista añadió que "Como la prensa no tiene esas pruebas y no quisimos filtrarlas, depositamos esta mañana una denuncia ante la justicia de tránsito de Santo Domingo Este, que se encuentra en la San Vicente de Paul. En esa fiscalía le depositamos todas las pruebas que tenemos al margen que prueban el asesinato de esa señora y la condición de su hija y hermana. Nosostros solo queremos que estudien las pruebas y se den cuenta que fue un asesinato".

Abogados de la familia de la fallecidaRosa Luna

Otro abogado de la familia de la víctima que expresó su reclamación fue Maximo Viñozo quien dijo que hasta el momento no se encuentra ningún detenido por lo sucedido.

"No es posible que una jueza que conozca los procesos tres días después sepa y dé la cara, y al día de hoy no hay ningún detenido, por eso hoy pedimos al Consejo Nacional y a esta Procuraduría que investigue lo que está sucediendo en esa fiscalía y con esta jueza, si hay un poder que se está usando para evadir la justicia donde hay una familia dolida y donde no han dado la cara todavía", aseguró Viñozo.

De igual manera, Janfri Polanco, el tercer abogado de la familia, dijo que buscan la suspensión de la jueza involucrada en la muerte de Altagracia Trinidad, causante de la situación crítica de salud de la mejor de edad hija de la fenecida y la gravedad de Maribel Trinidad Ortiz, quien se encuentra en cuidados intensivos.

"Buscamos la suspensión inmediata de la magistrada que era la propietaria del vehículo, igualmente la madre del menor y se enciende que esta magistrada, conforme a su capacidad y sus atribuciones, ha podido en algún momento inferir en algún tipo de investigación que hemos estado estableciendo entre ellos, en la misma declaración de tránsito no se tuvo por derecho, sino por una autorización de una magistrada que fue responsable y por su responsabilidad se tuvo que agregar en el acta algo, nunca visto en ningún proceso de tránsito, supuestamente", señaló.

Polanco, seguro que tienen pruebas de que dentro del vehículo se encontraba una persona mayor de edad, mientras la magistrada y sus representantes no se han referido al tema.

"Se habla de un menor de edad y no se ha presentado acta de nacimiento de este menor", precisó el abogado Polanco.