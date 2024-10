Los pronunciamientos de Jochi Gómez en torno a denuncias de contrato de Intrant con Transcore Latam

Jose “Jochi” Gomez Canaan, junto a otros seis individuos, fueron detenidos en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva por su vinculación a la licitación del Instituto de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), ganada por la empresa Transcore Latam, para la mejora del centro de control de tráfico y la red semafórica del Gran Santo Domingo.

Su nombre salió a relucir en noviembre de 2023 con la investigación hecha por la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) sobre “irregularidades graves” en el proceso.

Carlos Pimentel, director de Compras y Contrataciones, identificó que la empresa adjudicataria del contrato podía haber estado dentro de un entramado societario con “estructuras empresariales complejas” y afirmó que durante las investigaciones se encontró una documentación societaria de la empresa adjudicataria mediante la cual se incluyó como “fijador solidario invisible” a la empresa DeKolor SRL, relacionada con Gómez, en una facilidad crediticia tomada por Transcore Latam con una entidad financiera por un monto de 120 millones de pesos.

Además, su empresa OML Inversiones, con quien ha compartido acciones a los extranjeros Sandra Oruña y Rogelio Oruña, que según la verificación realizada por la DGCP, tiene el registro en la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (Onapi) de las compañías “SIC Transcore Dominicana”, “Transcore” y “Transcore Dominicana”, afines a su vez con la contratación del Intrant.

Ante estas denuncias, el empresario fijó posición inmediatamente diciendo que estaba a disposición para hablar con las autoridades porque “es inocente de cualquier mal entendido”.

“Yo siempre he figurado en la empresa, ahora, como propietario de la empresa no tengo por qué manejar el día a día de la institución, hay un velo corporativo, no es a escondidas o invisiblemente”, contó Gómez durante una entrevista con la periodista Edith Febles en el programa El Día, Telesistema, canal 11.

Según Compras y Contrataciones, a la entidad adjudicataria se les pagó más del 50 % del monto total, siento este unos 1,300 millones de pesos.

“Se ha hablado tanto de los 1,300 millones, se ha hablado tanto de que nos pagaron 800 millones, y eso es falso”, expresó el empresario, aclarando que solo se les fue pagado el 20 % del monto total, equivalente a unos “200 y pico de millones de pesos”, según él.

Expresó que si hubiese tenido que devolver el 20 % de anticipo, lo hubiese devuelto, “si el pueblo dominicano entiende que fue una estafa”, sin embargo, señaló que había ocho contenedores de camino para continuar con el trabajo de modernización de la red semafórica del país.

Luego de estas primeras declaraciones, fue a través de su cuenta oficial de X (antiguo Twitter), que el empresario aprovechó para hacer algunos pronunciamientos con el pasar de los meses.

Gómez agradeció al presidente Abinader y al Intrant por “confiar en la tecnología de Dekolor” para el Plan de Registro de Motocicletas el pasado 22 de julio.

“Nos enorgullece su reconocimiento en el día de hoy y saber que nuestra tecnología está ayudando a combatir la delincuencia e identificar a los antisociales, contribuyendo así a la seguridad y bienestar de nuestra nación”, expresó.

También pidió el 28 de agosto a Yeni Berenice que tomara acción a propósito del apagón de semáforos en el Distrito Nacional.

“Nueve meses de que el nuevo sistema de semáforos en el Distrito Nacional se implementó, sin embargo, Carlos Pimentel denunció públicamente que estos semáforos eran pintados y con tecnología obsoleta y falsa. ¿Qué ha ocurrido desde entonces? ¿Por qué Intrant sigue guardando silencio? Yeni Berenice es momento de tomar acción. Presenten la auditoría correspondiente Contraloría y que se preparen a enfrentar las consecuencias, ya sea para los que difamaron o los verdaderos responsables. El fabricante legítimo de los equipos ya está en el país exigiendo respuestas, y no dudará en retirarlos si no obtiene una respuesta satisfactoria”, manifestó.

El mes pasado Gómez culpó a Milton Morrison, actual director del Intrant, y a Jorge Luis Polanco, de la desconexión de los nodos de comunicación del sistema semafórico del Distrito Nacional en los días 29 y 30 de agosto.

“Le pedimos disculpas a Morrison, ya que ha quedado demostrado que no estuvo a cargo ni era director activo del Intrant esos días. Quien realmente manejó la situación y le dio órdenes fue Jorge Luis Polanco, como se comprueba en los dispositivos móviles de ambos individuos. Con videos, análisis forense y una investigación seria desde Estados Unidos, la verdad está saliendo a la luz. Morrison debe rendir cuentas sobre su papel, pero es Polanco quien debe explicar cómo, con más de 30 militares, ejecutó un autosabotaje en Santo Domingo”, manifestó.

Este lunes, su nombre volvió al ojo público tras participar junto al exsecretario de Estados Unidos, Mike Pompeo, en una conferencia que estuvo bajo su moderación sobre tecnología en la gobernanza en el país, donde concluida la participación con Pompeo, habló de quienes lo “difaman”, así como de los que “utilizan al Ministerio Público para crear casos”.

“Vamos a enfrentar la justicia y vamos a enfrentar a quien tengamos que enfrentar para defender nuestra dignidad”, dijo.

Subrayó que en los últimos 12 años se le ha vendido en la opinión pública como un villano, en lo que su silencio ha contribuido, y dijo que lo que le resulta más indignante es ver a servidores públicos “falsificando documentos y difamándolo”.

Gómez declaró que le informaron a Pompeo de la situación que estaba pasando con su compañía Transcore, el Intrant y los semáforos, y que logró que viniera al país a darle un voto de confianza por los años que ha trabajado en tecnología seria.

Allí reveló que tenía un contrato con el Ministerio de Defensa mediante la empresa de su propiedad Aurix SAS, que operaba en la zona fronteriza con Haití.

“Esto va a crear muchos cuestionamientos, uno de ellos es qué es Aurix. Aurix es una agencia de inteligencia adscrita al Ministerio de Defensa, es el único contrato privado del Ministerio de Defensa para seguridad nacional”, dijo Gómez.

Asimismo, indicó que estas relaciones comerciales con el Estado funcionaban desde hace cuatro años, al tiempo que adelantó que lo cancelarían desde el gobierno.

“Se firmó hace cuatro años y posiblemente esta semana lo cancelen”, manifestó para luego indicar que sobre el argumento de la cancelación habría que cuestionar a Luis Soto, director de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI).

Gómez llegó la tarde el miércoles a una citación con la Procuraduría General de la República (PGR) expresando que iba a responder todo lo que se le cuestionara.

“Vamos a responder todo y vamos a defendernos”, dijo.

Horas después lo detuvieron y esa misma noche fue allanada su empresa Aurix.

