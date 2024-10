Duartianos se plantan firmes contra más presencia haitiana en el país

El presidente del Instituto Duartiano, Wilson Gómez Ramírez, opina que los productores bananeros no pueden pedir se les otorgue permiso a 250,000 obreros haitianos, advirtiendo de que, contrario a esto, se necesita despatriar a los ilegales.

Ramírez cree que las autoridades deben aplicar mano dura ante la migración ilegal, asegurando que los haitianos, a pesar de su situación institucional, protegen sus intereses.

Sobre los 250,000 obreros a que aspiran los productores de banano, el presidente de la institución sostuvo que “no hay que traer a más nadie; aquí está desbordado; al contrario, hay que enviar a su país a los ilegales”.

Ramírez habló sobre el otorgamiento de más de 400,000 visas a haitianos, según un informe de la cancillería, por lo que asegura esto debe ser una irregularidad, ya que el consulado está cerrado.

“No entiendo cómo se pueden otorgar más de 400 mil visas a inmigrantes haitianos si el consulado está cerrado; eso es mucho para un país que está haciendo turismo; hay que ver esos visados aunque se diga que es de carácter comercial”, manifestó Ramírez, en una rueda de prensa.

El presidente del Instituto Duartiano instó a las autoridades dominicanas a estar enérgicas a garantizar el interés nacional, ya que a pesar de la situación del país vecino estos luchan por sus intereses, impidiendo que entren a su territorio productos locales.

“La autoridad nacional no es lo suficientemente enérgica para garantizar el interés nacional; Haití, pese a su situación institucional, tiene en términos muy claros la protección de sus intereses que dicen que ‘aquí no entran productos del Estado que no sean del idioma francés’, y es su derecho, pero República Dominicana no se expresa en esos términos”, aseguró el representante de la institución duartiana.

Respecto a la manifestación pro-haitiana montada frente al Palacio Nacional, Ramírez dijo que se trataba de cuatro instituciones que responden a de los haitianos, con ayuda de organismos internacionales, que pretenden que el gobierno dominicano otorgue residencia permanente a hijos de indocumentados con acta de nacimiento en extranjería.

“Esa propuesta está contenida en una comunicación enviada el pasado 18 de septiembre al jefe de la misión del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), Pablo Vizcaíno, y que está firmada por la Fundación Étnica Integral La Fei, la Mesa Nacional Para las Migraciones, la Organización Bienestar Integral Sin Fronteras y la Mesa Nacional para las Migraciones y Refugiados RD”, puntualizó.

Denunció que estas organizaciones llevan a cabo una “agenda anti dominicana” que “alimenta los prejuicios de organismos internacionales” y daña la imagen del país en el extranjero.

“Cómo es posible que un grupo de personas vaya al Palacio Nacional y cuestionen la nacionalidad del presidente Luis Abinader diciendo que está en estado de ilegalidad al igual que ellos. Esta acción debe ser sancionada”, sostuvo Ramírez.

propósitos

El Instituto Duartiano es una entidad descentralizada, de carácter patriótico, apolítico y cultural con personería jurídica propia.

Tiene el propósito de llevar al pueblo dominicano y a otras naciones, la historia de Juan Pablo Duarte e impulsar que, por medio del conocimiento de sus ideales, laboriosidad, honestidad acrisolada y vida ejemplar, exista un mejor ciudadano y la Patria justa y feliz que soñó el Padre de la Patria.