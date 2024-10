Hipólito dice Abinader cometió un error al dejar que empezaran aspiraciones presidenciales en el PRM

El dirigente del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Hipólito Mejía, indicó que el presidente Luis Abinader cometió un error al dejar que las aspiraciones por la candidatura presidencial para las elecciones del 2028 comenzaran desde ahora.

“Yo no sé porque el presidente Abinader cometió el mismo error que yo cometí, que dije aspiren desde ahora. La democracia mal entendida es mala, la democracia bien entendida es buena; yo no critico que aspiren, no puedo ser egoísta, yo no puse reglas y aparecieron 10 candidatos que se pasaron años discutiendo”, expresó Mejía en unas declaraciones otorgadas a reporteros de Noticias Telemicro.

El también expresidente de la República señaló que como miembro del equipo de la alcaldesa del Distrito Nacional, su hija y una de las señaladas como posibles contendoras a esa candidatura presidencial, Carolina Mejía, no “le tienen miedo eso”.

“A nosotros no nos preocupa mucho eso porque sabemos lo que ella es, lo que ella representa. Es la participación de la mujer dominicana, que está en el mundo entero las mujeres están de moda. Joven, honesta, trabajadora, es la secretaria general del partido y ustedes pueden apostar que voy a estar metido en el medio, en la calle, con ella”, exclamó.

Desde que resultó reelecto como mandatario el pasado mes de mayo, Abinader ha manifestado que no se volvería a presentar como candidato, señalando que en el PRM hay múltiples “figuras presidenciables”.

Pocos días después de su elección, el mandatario sostuvo un encuentro privado con esos que pretenden aspirar a la Presidencia.

Aunque los nombres de los participantes de esa reunión no fueron dados a conocer, personas como Carolina; el ministro de Turismo, David Collado; el director General de Aduanas, Eduardo Sanz Lovatón; el coordinador del Gabinete Social, Francisco Antonio (Tony) Peña Guaba, han aumentado su activismo político en los últimos días.