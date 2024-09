Oposición se retiró de comisión que estudia modificación a la Constitución; dicen ni PRM se pone de acuerdo

Legisladores del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y la Fuerza del Pueblo se retiraron de la reunión que realiza la comisión bicameral del Congreso Nacional que estudia las modificaciones enviadas por el Poder Ejecutivo a la modificación de la Constitución.

De acuerdo a los representantes de ambas cámaras no existe consenso respecto a las discusiones que ha presentado el Partido Revolucionario Moderno, porque “cada uno tiene una propuesta diferente, quieren que para ser presidente de la República no haya sido funcionario nunca, no haya sido presidente de una cámara, que no haya sido senador, que no haya sido diputado”.

Gustavo Sánchez, diputado del PLD, dijo que el partido oficial está “embriagado de poder” y no quiere escuchar las propuestas de la oposición.

“Nosotros vamos a observar una Constitución a la imagen y semejanza del PRM, a tal forma que una de sus propuestas, el objeto de las reformas, es provocar que en el futuro ningún Congreso pueda modificar la Constitución”, dijo Sánchez.

Mientras que Danilo Díaz, expresó que a esa organización política le fue impedido incluir que instituciones de la sociedad puedan participar en los debates.

“Nosotros propusimos que se hagan vistas públicas y fueron rechazadas, incluso se hizo en un momento donde había hasta un quórum precario”, dijo Díaz al agregar que en el conocimiento de la pieza ha habido “prisa y un carácter imperativo que se ha reflejado entre las discusiones entre los mismos perremeístas que han tenido que reclamar sensatez, prudencia y sobre todo que nos permitan ser escuchados”.

Tobías Crespo, de la Fuerza del Pueblo, dijo que los propios perremeístas no están de acuerdo “en nada”.

“Tenemos dos horas ahí discutiendo y es porque los propios perremeístas no se ponen de acuerdo. La oposición está unida, lo que está divido es el propio gobierno y el PRM”, dijo Crespo al indicar que se rechazaron propuestas de sus propios legisladores.

La oposición dijo que presentarán informes disidentes respecto a lo propuesto por el Poder Ejecutivo.