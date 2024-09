Engombe se desploma por falta de agua y electricidad

“Eso no existe por aquí”, fue la respuesta de Edison López a la pregunta sobre cómo estaban los servicios de agua y la electricidad por su sector.

López es propietario de un colmado en el sector La Finca, de Engombe, en Santo Domingo Oeste.

Según este ciudadano, los apagones son constantes todos los días, desde las 9:00 de la noche hasta las 3:00 de la madrugada. “Eso se ha convertido en un relajo todos los días”, criticó.

Asimismo, dijo que, antes, el agua era suministrada martes y sábados, pero ya esto no está ocurriendo, empujándolos a la compra de la que se oferta en camiones.

“Si no la mandan mañana tengo que comprar un camión porque ya la cisterna esta seca”, expresó López, residente de Finca de Engombe, quien también contó a Listín Diario que aunque ahora están “un poco tranquilos”, los atracos están a la orden del día.

Señaló que individuos atracaban hasta en la acera de su negocio.

“Yo antes me mandaba y dejaba todo botado; mira que yo ni con cartera ando ni teléfono; yo me desmonto del carro y dejo todo eso ahí, por si acaso”, manifestó López, evidentemente indignado por el problema.

El fenómeno de los atracos ha generado un ambiente de desconfianza entre los vecinos, quienes han reducido al mínimo sus interacciones en espacios públicos, como son las calles del sector.

Por su parte, Rommy Alcántara señaló que los robos han bajado un poco debido a la presencia de agentes policías en la zona, pero asegura que estos aún persisten, aunque no como antes.

“Tú puedes ver que no hay nadie en la calle; la gente sale temprano para su trabajo, pero si no es necesario no salen de sus casas”, agregó Alcántara, residente en el barrio Bayona.

En un recorrido por la zona de Engombe se notó poca presencia de personas en sus calles, debido a las constantes denuncias de atracos, casas cerradas, aceras vacías y el mal estado de sus calles, con hoyos y sin asfaltar.

Los propietarios de colmados en la zona han tenido que colocar barras de hierros para su seguridad.

Desde la entrada hasta la salida del sector se observó el mal estado de sus calles.

Algunos residentes indicaron que han hecho varias denuncias sobre el estado en que se encuentra la comunidad, pero que las autoridades no han ido en su auxilio.

El residente Ernesto Ramírez indicó que cuando llueve las calles se inundan, volviendo las vías intransitables para peatones y los vehículos.

los problemas

En los Jardines de Engombe “no hay ni una calle asfaltada”, asegura Jorge Ramírez.

A la inseguridad se suma la falta de agua, un problema que ha convertido la vida cotidiana de en un desafío para los residentes de Bayona y zonas aledañas.

El suministro de agua en el barrio es irregular, y en muchas zonas del sector Emgombe este servicio no llega durante días, lo que obliga a los habitantes a buscar soluciones alternativas, como comprar agua a camiones, por lo que deben pagar de entre 500 a 2000 pesos.