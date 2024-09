Comisión culmina revisión de reforma constitucional: Oposición presentará informe disidente

Poco más de un después de que el Poder Ejecutivo depositara ante el Congreso Nacional su propuesta de reforma constitucional, la comisión compuesta por legisladores de ambas cámaras culminó con la revisión definitiva y presentará su informe favorable durante la sesión ordinaria del Senado de la República presentará la pieza que será discutida en la Asamblea Nacional Revisora.

El último de los cambios realizados por la comisión bicameral fue en la propuesta de modificación del artículo 178 de la Carta Magna, donde además de presentar la salida de la figura del Procurador General de la República de la composición del Consejo Nacional de la Magistratura, entrarán la inclusión del presidente del Tribunal Constitucional en ese organismo.

Actualmente el Consejo Nacional de la Magistratura está compuesto por el presidente de la República, los presidentes del Senado y de la Cámara de Diputados, un senador y un diputado que represente a la segunda mayoría política, el presidente de la Suprema Corte de Justicia, un magistrado de esa Suprema Corte y el titular del Ministerio Público.

Lo aprobado

El presidente de la comisión, Pedro Catrain, que los demás elementos previamente discutidos fueron aprobados. Fue dado el visto bueno a la unificación de las elecciones presidenciales y congresuales con las municipales, a partir del mes de mayo del 2032.

La reducción de 22 de curules, en vez de los 53 originalmente propuestos por el presidente Luis Abinader, de la Cámara Baja a ser aplicadas a partir del 2028; la creación de un artículo que dificulta la modificación a los actuales términos de la elección presidencial y poner un transitorio que le impida a él volver a postularse; establecer la escogencia de la figura del Procurador General de la República a través del Consejo Nacional de la Magistratura y la creación de la Oficina del Abogado General de la Administración Pública, como dependencia del Poder Ejecutivo.

El retiro de la oposición

Al ser cuestionado por los medios de comunicación sobre el retiro de la oposición política de la comisión bajo el alegato de que no existe consenso respecto a las discusiones que ha presentado el Partido Revolucionario Moderno (PRM), Catrain señaló que durante los trabajos se escucharon todas las campanas.

“Yo siempre he dicho que la oposición que no se opone, no es oposición pero aquí en esta comisión y creo que en el país siempre se le ha dado un espacio de participación a la oposición, pero las disposiciones constitucionales que nosotros tenemos establecen claramente que las decisiones judiciales se establece por la mayoría de votos y eso es lo que ha sucedido en esta tarde”, expresó el senador por Samaná.

Catrain por igual reafirmó que los representantes de la oposición decidieron que presentarían un informe disidente en las sesione de sus cámaras legislativas.

Lo declararán de urgencia

Catrain señaló que declararán de urgencia el conocimiento del proyecto de ley que convoca a la Asamblea Nacional Revisora para conocer y aprobar la reforma constitucional para que la misma sea aprobada este viernes en lectura única y sea enviado a la Cámara de Diputados.

El legislador señaló es que la intención es que para mediados de octubre, ya sean realizadas las modificaciones correspondientes a la Constitución de la República.