Párroco de Iglesia de Las Mercedes aboga por igualdad en el pago de impuestos

El párroco de la Iglesia de Las Mercedes, Fray Franklin Rodríguez aseguró, tras oficiar una eucaristía en ocasión del Día de Nuestra Señora de las Mercedes, que una verdadera reforma en el país sería la “igualdad de condiciones”, como el caso de pago de impuestos.

“Que no solamente los pobres vayan cargados, sino que, también, aquellas personas que no pagan impuestos y siempre tienen exoneraciones y muchas excepciones que también paguen, porque no es verdad que tú y yo paguemos casi 85 pesos de combustible y un empresario no pague el impuesto", indicó Rodríguez.

Asimismo, señaló estar de acuerdo en que sea aprobada la ley para que los mandatarios solo puedan gobernar dos periodos.

El párroco también consideró positivo el llamado realizado por el presidente Luis Abinader para que los funcionarios hagan la rendición de cuentas.

“Eso está muy bien, porque sí él es el primero que está al día por qué otros funcionarios no pueden”, se preguntó el religioso.

clamores de cristianos

Durante la eucaristía, en la que participaron decenas de cristianos, uno de los clamores elevados a la Patrona fue que rompa con la cadena del individualismo y ayude a la población a vivir en familia, para que cese la violencia.

Juliana Martínez, una devota asistente a la eucaristía, afirmó, a su salida de la iglesia, que aunque no ha recibido un milagro, “sí lo vi en uno de sus nietos”.

"Le pido a la Virgen que rompa la cadena del odio, el engaño, la envidia, la traición, la maldad, las murmuraciones, de todos los que están en vicios de las drogas y por los jóvenes que están envueltos en el romo", apuntó Martínez.

Ana Josefina, quien estaba acompañada de su madre, dijo que estaba agradecida por todo lo que le ha dado la Virgen.

"Oro por la salud de todos los enfermos que lo necesitamos", dijo Josefina, que fue su principal oración.

De las personas quie acudieron a la iglesia, la mayoría era adultos mayores, quienes se hincaban frente a la imagen de la Virgen, para encender sus velones y presentando su petición o agradecimiento.

Algunos resaltaron que hoy en día las tradiciones religiosas son algo que se ha ido perdiendo en estos tiempos.

"Ahora, la juventud no está en eso; uno pide por ellos, pero no están en eso", subrayó Pura Jiménez, quien tiene toda su vida en los caminos de Dios.

En tanto, Andrés Franco, quien es un fiel creyente de Dios y las cosas que se realizan en la iglesia, manifestó estar viviendo en “momentos difíciles”.

"Que Dios nos de tranquilidad en este país, que está muy complicado”, dijo. “Los tiempos dicen que estamos andando muy mal", advirtió Franco.