María Celeste Arrarás: “El miedo puede ayudarnos a triunfar en todos los aspectos de la vida”

Todos esperaban su entrada al escenario. Y en 3,2,1..., la espera terminó: María Celeste Arrarás Mangual (Puerto Rico, 1960) impartió su primera conferencia en República Dominicana, titulada: "Cómo vencer el miedo y convertirlo en nuestro mejor aliado". Lo hizo ayer como parte del cierre del Simposio Iberoamericano de Comunicación 2024, que tuvo lugar en un hotel del Distrito Nacional.

"¡Hola, Santo Domingo!", fueron las tres primeras palabras que dijo la destacada periodista puertorriqueña, mientras era recibida por una ola de aplausos de los participantes.

El miedo, aquella sensación que todo ser humano siente alguna vez en su vida, fue el tema principal que abordó Arrarás Mangual.

"El miedo puede paralizarnos si le permitimos tomar control. Pero, no se equivoquen, el miedo no es malo, es bueno. Por el contrario, si lo sabemos manejar el miedo puede ayudarnos a triunfar en todos los aspectos de la vida", dijo la conferencista.

Arrarás Mangual compartió una de sus técnicas para evitar que el miedo la domine en situaciones muy importantes. Se trata de un método que lo aprendió de su padre a muy temprana edad, cuando era nadadora profesional: hacer un conteo regresivo (3,2,1) y "lanzarse de cabeza", sin pensar en lo que podría pasar después.

Otra de las técnicas que le han funcionado a la periodista, consiste en un proceso de relajación: inhalar por la nariz y soltar por la boca.

Miedo a la muerte

De manera particular, la tres veces ganadora de los premios Emmy confesó que su mayor miedo es la muerte.

"Ese es un miedo que todavía no he logrado vencer, porque no la comprendo, no la acepto. Me cuesta", reveló la periodista.

"He tratado de lidiar con ella, y si: le tengo miedo a la muerte. Mucho miedo. Espero que de aquí a cuando me toque o me pase rápido y no me de cuenta y no me de tiempo a no tener miedo, o cuando me toque ya haya pasado por una reflexión o introspección que pueda aceptarlo", añadió entre risas.

Sobre la conferencista

Arrarás Mangual inició su carrera televisiva en 1986 trabajando como presentadora de noticias y reportera en una estación de televisión local de Puerto Rico. Un año después, la estación afiliada de Univisión en Nueva York, Estados Unidos, la contrató como copresentadora de su noticiero local.

Desde entonces, la carrera de Arrarás Mangual despegó: fue copresentadora del programa noticias, Primer Impacto; luego pasó a trabajar en Telemundo, hasta llegar a CNM Español.