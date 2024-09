Ganaderos de Dajabón piden continuar la verja perimetral ante ola de robo de reses

Habitantes de la zona fronteriza de Dajabón solicitaron al presidente Luis Abinader continuar con la verja perimetral, ante el aumento de los robos de reses que atribuyen a nacionales haitianos.

Eutaquio Toribio Liberato, presidente de la Asociación de Ganaderos de Santiago de la Cruz, en Dajabón, llamó al presidente Luis Abinader a continuar con la construcción de la verja perimetral, a su juicio resolverá en un 80% el robo de ganado en la frontera.

El ganadero Juan Acosta Gómez, a quién recientemente le robaron 14 reses y la cruzaron para Haití, dijo que sí el muro hubiera estado hecho en esa zona, no ocurrieran estos hurtos.

Enfatizó que los ganaderos ubicados por la zona donde se construyó la primera etapa de la verja perimetral están tranquilos, pero aquellos que crían por donde aún no, viven en una agonía.

Otra queja la externó el señor Antonio Lorenzo a Listín Diario. “La gente ya no quiere criar, yo no la crio aquí, me la puedan dar y sigo no, no, no gracias, no la quiero, por los robos” informó.

El comunitario Félix Robles dijo que todas las noches están robando vacas, y que la están pasando hacia Haití por dos zonas donde aún no ha sido edificada la verja perimetral.

“Antenoche se llevaron 16 cabeza, le robaron a otro muchacho ahí, que tiene un préstamo, le robaron. Javi ya no sabe que hacer aquí, que le han robado todas las vacas y con los préstamos vigentes, entonces a ver si el Presidente hace algo por nosotros” expresó Robles.

El obrero Leonardo Campos habitante de la comunidad de Los Arroyos dijo que en la zona, el robo de ganado es constante y que los residentes ya no quieren comprar animales por lo que espera que la situación sea controlada por las autoridades militares.

Ante los constantes robos los habitantes fronterizos esperan que el gobierno dominicano de inicio a la segunda etapa de la verja perimetral en Dajabón para evitar el traslado de sus reses hacia Haití.

Verja perimetral.

Desde el municipio cabecera de Dajabón hasta llegar a la comunidad de Pepillo Salcedo, en la provincia de Monte Cristi, el gobierno construyó en una primera etapa 54 kilómetros de verja perimetral, obra realizada con hormigón armado y una estructura metálica que cuenta con 19 torres de vigilancia y con 54 kilómetros de caminos para el patrullaje de ambos lados del muro, edificación que se espera que se ha entregada prontamente.