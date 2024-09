Damnificados de la tormenta tropical Laura se mantienen firmes a la espera de sus viviendas

Once familias que fueron afectadas por la tormenta Laura en el año 2020, en el sector La Yuca de Los Ríos, siguen esperando que se cumplan las promesas que les hicieran el presidente Luis Abinader y la alcaldesa del Distrito Nacional Carolina Mejía.

Aseguran que fueron afectadas por las lluvias de dicho fenómeno, perdiendo sus viviendas y sus ajuares, pero a pesar de los compromisos asumidos por las autoridades y que han pasado cuatro años todavía siguen viviendo entre escombros y penurias a la espera de la ayuda.

Dicen que ya no pueden seguir viviendo de alquiler, aunque sea subsidiado por el gobierno, debido a que necesitan tener un techo propio, tal como le fueron prometidas por el presidente para suplir las viviendas que les fueron destruidas por la tormenta.

Kenia Sánchez, una de las afectadas, contó que los apartamentos construidos próximo a sus antiguas viviendas serán su nuevo hogar al momento de ser entregados, lo que están esperando con ansias, debido a la incomodidad en que se encuentran.

"Hace cuatro años, fue la primera promesa del gobierno y le hago un llamado al ingeniero Rafael Rodríguez, quien es el que está a cargo de la obra, ya que desde hace casi un mes no trabajan y dejaron la cisterna abierta cuando por aquí pasan niños y eso es un peligro", expresó Sánchez.

Los ciudadanos dicen estar desesperados y sin respuestas sobre la entrega de las viviendas, ya que se estimó para mediados de año, pero aun no les dan una nueva fecha.

"Lo que queremos es que nos entreguen el proyecto y nos digan la verdadera razón de porque está parado y nos dijeron que a final de julio lo entregarían y aún nada. Es demasiado tiempo y no tenemos fecha de cuando lo entregan", agregó.

Añadió que la delincuencia y la arrabalización se han apoderado de los edificios que aún se encuentran a espera de ser entregados a sus dueños.

"Aquí hay muchos niños que juegan y esto se llena de gente haciendo todo lo que quieren por ahí atrás", mencionó Sánchez.

Sánchez dijo que indagando con los trabajadores de la obra para conocer las causas de la paralización de los trabajos desde hace casi un mes, estos le informaron que “no han recibido el pago correspondiente desde hace dos meses”.

Otra que se queja por la tardanza en recibir su nuevo hogar es Yennny Silvestre, de 45 años. Dijo estar desesperada por disponer de una vivienda propia, como la que le fue destruida por la tormenta Laura y con la paralización de los trabajos y al paso del tiempo “va perdiendo las esperanzas”.

"Tienen casi un mes que no van a trabajar y las personas se meten a los departamentos para acabar con ellos, juegan con las llaves, y ‘eso es un desorden totalmente’, por eso le hacemos un llamado al presidente que cumpla con su palabra y al ingeniero que venga a terminar eso", exclamó Silvestre.

La señora contó cómo se han visto en la necesidad de ir al Instituto Nacional de la Vivienda (INVI), en búsqueda de respuesta para conocer cuándo será la entrega de sus apartamentos, al igual que el de sus vecinos.

"Eso no tiene palabras, quedarse en la calle ambulante a ver si le cumplen. Hemos ido al INVI y nos dicen que ellos están trabajando, pero nosotros estamos viendo que no están trabajando", afirmó.

Asimismo, Nikaury Sánchez, quien aún reside en los alrededores en una casa alquilada en RD$ 10,000 mensuales que el gobierno subsidia mientras su inmueble es construido, describió su dolor al perder su vivienda donde residió por 26 años como "el día perdió toda una vida", y por esa razón espera que la promesa de hace cuatro años sea cumplida.

"Estamos esperando que se cumpla la promesa de irnos a vivir en un hogar de uno. Aunque el gobierno apague donde vivimos ahora. Queremos vivir en algo que nos pertenezca porque si me pasa algo así mis hijos tienen algo. Es difícil perder la casa donde tenía 26 años viviendo. Yo me siento terrible. Ese día perdí toda una vida", aseguró Sánchez.

De igual manera, César Urbáez Amador, residente del sector expresó: "La ayuda es dizque los apartamentos, pero no lo han entregado y a mí no me tocará uno porque yo me quedé aquí y ellos dijeron que solo le darán apartamentos a los que se fueron de las casas y yo no me fui, esperando que me ayuden con la parte afectada de mi casa".