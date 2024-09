Castro Marte dice se debe estudiar a profundidad fusión de Mescyt y Minerd

El obispo de la Diócesis Nuestra Señora de La Altagracia, Jesús Castro Marte, manifestó que, a su juicio el Gobierno debe estudiar la fusión que se pretende realizar entre los ministerios de Educación (Minerd) y de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Mescyt).

Aclaró que no ve “mal” la decisión, sin embargo, expresó que esta se debe estudiar a profundidad, para comprobar la viabilidad de este anuncio.

“El Ministerio de Educación Superior y el Ministerio de Educación, eso hay que estudiarlo a profundidad, no es que la iniciativa este mal, sino estudiarlo a profundidad, para ver si eso es viable, por la complejidad, porque Educación Superior tiene un fin y la educación intermedia tiene otro”, expresó.

En ese sentido, hizo un llamado al Gobierno Central de estudiar esta medida en particular.

“Las otras que no son tan complejas pueden realizarse sin ninguna disputa, pero este específicamente que la estudie a profundidad”, agregó.

Expresó que esta medida no va ligada a los anuncios de supuestas reformas tributarias, más bien es una decisión estudiada. “Eso no es nuevo, no podemos ligar una cosa con otra”, dijo.

El pasado lunes en LA Semanal, el Gobierno anunció la fusión de varios ministerios, suprimir uno y algunas direcciones serán absorbidas, entre estos el Minerd y el Mescyt.