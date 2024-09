Diputados dicen que no merecen sanción por no presentar declaración jurada dentro del plazo

Diputados de diferentes partidos políticos entienden no son necesarias ni justas las medidas sancionadoras, por la falta de presentación de declaración jurada ante la Cámara de Cuentas de la República Dominicana (CCRD), dentro del plazo establecido.

Al ser cuestionados sobre el editorial de este martes de Listín Diario, que refiere los legisladores se enfrenten a “sanciones correspondientes, si es posible mediante un juicio político para su amonestación o destitución”, los legisladores indicaron que sí hicieron las diligencias para realizarlo dentro del plazo, sin embargo, “trabas” en el sistema lo imposibilitaron.

“Los resultados son exactamente que los niveles de exigencia que difieren exactamente en lo que uno está acostumbrado a presentar como declaración jurada, la consecuencia es que uno no haya podido cumplir con los mismos, puesto que ellos tendrán una explicación”, refirió el vocero en la Cámara Baja del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Gustavo Sánchez.

Gustavo Sánchez, vocero el PLD.Jorge Martínez /LD

Sánchez, quien además manifestó no haber declarado aún su patrimonio, se cuestionó “¿hasta dónde llega la declaración de la Cámara?”, al juzgar de exageración lo pedido por el órgano regente.

“No me molesta que hayan sectores que exijan hasta que tranquen a uno por uno no haber cumplido con lo que la ley no establece, hasta donde llega la declaración jurada, pienso que el Listín debe investigar qué es lo que es una declaración jurada y que es lo que está exigiendo la Cámara de Cuentas como declaración jurada, ¿es una auditoria? O sea, ¿yo tengo que decirle a la Cámara de Cuentas el número de tarjeta de crédito mía hasta con los tres numeritos de atrás? Para que me la clonen”, respondió.

En tanto el vocero del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Amado Díaz, indicó que desde la bancada oficialista se ha guiado por lo que establece la Ley 311-14 sobre Declaración Jurada de Patrimonio y contrario a imponer sanciones, por lo que se debe ser flexible cuando se imponen requisitos que no estaban anteriormente.

“Nosotros siempre nos vamos a agarrar a la ley, si es lo que la ley establece está bien, ahora, la ley tiene también que mostrar flexibilidad cuando se imponen cosas que no estaban previstas y que por demás no son acordes con los requerimientos que debe tener una institución o que se han salido de su jurisdicción”, indicó Díaz.

De su lado, el vocero de la Fuerza del Pueblo, Rafael Castillo, señaló que la ausencia de los diputados a cumplir con lo establecido en un periodo hábil de 30 días, no tiene que ver totalmente con los legisladores que no hayan completado, pues esto obedece a “modificaciones” en lo solicitado.

“No tiene que ver 100% con los legisladores que no hayan completado, pues el mismo proceso que modificado la Cámara de Cuentas está siendo violatorio del artículo 3 de la misma ley que crea la declaración jurada, yo pienso que porque un diputado no haya podido completar una carta para demostrar lo que tiene debajo, eso no da ápice a que no esté completa”, sostuvo.

El artículo 3 de la referida ley precisa: “La declaración jurada de patrimonio consiste en un inventario de bienes autenticados por notario público, el cual se publicará por cualquier medio, electrónico o impreso”.

Indicó que por documentos como hoja por hoja del pasaporte, visada o no, o no presentar las redes sociales, no debería marcarse como incompleta la declaración.

“Una declaración no es más que ir donde un notario público, declarar lo que usted tiene, sustentarlo con un acto notarial y eso es la declaración jurada, el rol por el contrario de la Cámara de Cuentas es, investigar lo que usted ha presentado y no lo es como usted lo ha presentado, someterlo por perjurio, yo pienso que es la misma Cámara de Cuentas que tiene que hacer un proceso profundo de por qué modificó el formulario y entonces nosotros ahí podemos decir que los diputados no han completado el proceso”, agregó.

Elías Wessin Chávez, vocero del Partido Quisqueyano Demócrata Cristiano (PQDC) y el Revolucionario Dominicano (PRD), dijo que sería muy drástico sancionar tanto a diputados como senadores, ya que a su juicio, estos lo hicieron en el tiempo hábil.

“Yo creo que es muy drástico, yo creo que todos los diputados estuvieron en el tiempo hábil y hay un espacio de tiempo para completar los expedientes”, aseguró.

Video Diputados entienden que no son necesarias las medidas sancionadoras, por no presentar declaración jurada dentro del plazo



Comisión de apoyo

El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, indicó al término de la sesión de este martes indicó que al solicitar ante la el órgano la cantidad de diputados que habían depositado a las 10:00 de la mañana de hoy para conocer el estado, se le negó la información.

Asimismo, invitó a los diputados auxiliarse de una comisión conformada por la secretaria general administrativa de la Cámara Baja, a los fines de brindarles soporte a los legisladores que aún no han culminado el proceso.

“Todo el fin de semana estuvimos trabajando y vamos a continuar hasta que quede un diputado o diputada o diputado del período pasado, que también tienen que presentarla, nosotros vamos a estar en ese proceso de ayuda para que podamos resolver eso”, sostuvo.