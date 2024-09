Tobias Crespo dice Cámara de Cuentas se excede con requisitos para declaración jurada

El diputado Tobías Crespo denunció que la Cámara de Cuentas se está “excediendo” en su labor, respecto a las documentaciones solicitadas para la declaración jurada de patrimonio.

Al acudir este domingo al depósito de sus documentos, el representante de la Fuerza del Pueblo, indicó que esta es la quinta ocasión que realiza una declaración y es en esta en que se está solicitando depósito de su información bancaria e informaciones familiares.

“Generalmente lo que uno hacia era una actualización de la anterior, pero había indicado que la Cámara de Cuentas había incluido requisitos mayores, yo creo que ellos se están excediendo en su labor”, expresó el legislador.

Crespo señaló que el formato del sistema de la entidad esta diseñado como si fueran delincuentes y no como que es la declaración de los bienes poseídos.

“Es una declaración, no es una auditoría, ni una investigación penal bajo la presunción de que nosotros somos todos delincuentes, esta diseñado el formato como su nosotros tuviéramos mala fe o escondiendo o usando nuestros familiares de presta nombre”, dijo.

En ese tenor, se quejo de que deban depositar cédulas de sus hermano, así como el balance de los tres últimos movimientos de sus tarjetas de crédito, último que calificó de ilegal.

“Eso es ilegal, no se para que la Cámara de Cuentas quiere saber que hago yo con mi tarjeta de crédito y que consumo y donde consumo hay que ver que buscan ellos detrás de eso, nos pedían la fotocopia del pasaporte, de todas las hojas, me imagino que ahí querrán saber a donde uno viaja y a que país, cuales visas tiene y eso no le corresponde a la Cámara de Cuenta”, deploró.

Indicó que el organismo solo debería limitarse a la solicitud de declaración de los bienes muebles e inmuebles que poseen los funcionarios electos a votación popular, designados por decreto u otro acto administrativo.

Se quejó, además, de que no den un tiempo para cruzar la información depositada, lo que a su juicio ralentiza el proceso e indicó que espera esto no se trate de una retaliación.

“Yo lo que espero que esto no sea una retaliación de ellos, porque lo vamos a destituir por incapacidad”, indicó.

Los diputados y senadores tienen hasta las 6:00 de la tarde del lunes para completar el depósito de su declaración jurada.