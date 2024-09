Dos familias en la Ciénega en angustias por posible desalojo

Aún dos familias se encuentran con la incertidumbre de qué pasará con la vivienda donde residen rentados, ya que hace 15 días fueron notificados de que se realizará un desalojo de esas viviendas, pero sin indicarles qué pasará con ellos.

Ana Peña, quien reside en uno de los dos hogares que pronto serán desalojados en La Ciénega, dijo estar preocupada porque solo fueron autoridades a medir los alrededores de donde reside, pero no le dieron una fecha de cuándo sería desalojada. Con tristeza contó que no tiene donde ir y el dueño de la vivienda no le ha dicho qué será de ella.

"Ellos solo me llamaron y dijeron que esta casa estaba lista para desalojar; tiempo después vinieron y buscaron la cédula del dueño de la casa. Volvieron hace 15 días a medir la casa y dijeron que estábamos en desalojo, pero no dijeron día ni nada", manifestó Peña, con tristeza al no tener un hogar donde vivir si es desalojada.

Estas familias sin un techo propio que los respalde, en la amarga sensación de perder el espacio rentado en que actualmente se encuentran, mientras se llega a la conclusión qué pasará con ellos.

Margarita Baez Guzmán, de 64 años, está enferma y con la tristeza de perder su hogar y no tener respuesta de donde irá cuando llegue el momento de ser desalojada de la propiedad.

"Ellos vinieron a medir, marcaron la casa y no han vuelto, pero nos dijeron que estábamos en desalojo y no nos dieron título, supuestamente porque estábamos a la espera, yo soy una persona mayor y enferma sin hogar", expresó Guzmán con un rostro triste.

La CiénegaRaúl Asencio

La Unidad Ejecutora para la Readecuación de Barrios y Entornos (Urbe) enumeró varias viviendas con el fin de ser derrumbadas y las familias reubicarlas en el Nuevo Domingo Savio, donde se llevó a cabo un plan de vivienda para las personas que se encontraban en el sector La Ciénega.

Este plan no solo buscaba transformar La Ciénega tras el saneamiento de la ribera del Ozama, sino que también formaban parte de este proyecto los sectores de Los Guandules, María Auxiliadora, Guachupita y La Zurza.

Mientras que la avenida Paseo del Río se encuentra en buenas condiciones y cuidados, pero aún se espera la promesa de unirla con la avenida Francisco Alberto Caamaño para darle mejor calidad de tránsito a quienes residen en zonas cercanas a estas como los sectores antes mencionados.