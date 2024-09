Encuentran sin vida al exdiputado Manuel Díaz en su residencia de Villa Altagracia

El exdiputado del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Manuel Díaz, conocido popularmente como “El Fuerte”, fue hallado sin vida en su residencia en Villa Altagracia.

El personal de seguridad del residencial fue quien alertó sobre la situación.

Luis Pavolo, alcalde de Villa Altagracia, fue quien confirmo la noticia a reporteros del LISTIN DIARIO.

Pavolo indicó que Díaz sufrió un golpe en la cabeza, al parecer tras una caída que ocurrió en la madrugada.

“Al parecer se levantó en la madrugada y se cayó, dándose el golpe. Eso es lo que me comentan los que están dentro con él en la residencia; yo aún no lo he podido ver”, detalló.

Díaz, quien había cesado sus funciones como legislador el pasado 16 de agosto de 2024, después de cinco períodos de servicio en el Congreso.

El cuerpo será llevado a Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) para determinar con certeza la causa de la muerte.