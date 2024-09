Conoce el cuidado que deben tener los aires acondicionados, su limpieza y a qué grados deben estar

En países como República Dominicana la temperatura es cálida la mayor parte del tiempo, situación que hace que las personas se vean en la necesidad de utilizar con mayor frecuencia los aires acondicionados.

Ayenson Mejía Soto, técnico de aire de refrigeración y se desempeña en la reparación y mantenimiento de los mismos, explica que los aires acondicionados regularmente tienen un uso diario de entre 7, 8 y 12 horas, por esta razón deberían ser limpiados entre cinco y seis meses, dependiendo en lugar en el que esté instalado.

Cuando el aire no se limpia a tiempo, comienzan a mostrar síntomas, "como si estuviera enfermo", algunos de los más comunes son las goteras, deficiencia del frío, se obstruyen los paneles y provocan el sonido del viento.

Estos síntomas hacen que los aires vayan causando deficiencia en la refrigeración. Soto destaca que hay aires que deben recibir mantenimiento cada tres meses, como los que están en barberías o peluquerías y sastrerías que son lugares que acumulan mucho polvo.

La humedad que contenga el espacio en donde están los aires acondicionados podrían causar enfermedades, “por ejemplo, hay lugares que son muy cerrados que aunque haya aire, no hay ventilación y no tiene por dónde fluir”. Esta humedad puede provocar hongos en los equipos en caso de que no reciban el mantenimiento debido. También causa problemas respiratorios por la contaminación que va acumulando.

El grado correcto en que debe estar depende del área en que este, por ejemplo, "en caso de estar una habitación, lo ideal sería que el aire se mantenga entre 24 y 25 grados, eso es climatización estándar, es el grado de climatización de una área, siempre y cuando el aire esté en el área que demanda”, detalla el experto.

su limpieza

Para limpiar un aire se necesitan químicos especiales para las celdas, así como un cover especial para no hacer regueros en el área de trabajo, también una pistola con batería portátil especial para que la presión que se le vaya a dar el aire no afecte sus celdas ni las dobles.

Estos químicos no deben ser productos que deterioren el aire como el cloro, y deben ser limpiados por un experto, “porque ahí hay una tarjeta electrónica y componentes eléctricos que el que no tiene el conocimiento ni la preparación adecuada puede dañar el equipo y hasta electrocutarse".