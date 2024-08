Antonio Carbone reitera es inocente y que cuando se produjo el supuesto atentando a Fernando Báez se encontraba en Toronto, Canadá

El empresario italo-canadiense Antonio Carbone, tras reiterar su inocencia de la acusación de intento de asesinato del gerente de Dream Casinos Corporation, Fernando Báez Guerrero, dijo que cuando supuestamente ocurrió el hecho se encontraba en Toronto, Canadá.

En una visita a la redacción de este periódico, luego de que se realizara una publicación de su perfil, a raíz de la donación de una casa a la velocista Marileidy Paulino, Carbone explicó que en diciembre de 2014 estaba en Toronto, Canadá y que el Ministerio Público lo implicó en ese hecho como parte de una trama.

“El Ministerio Público me acusó como el autor material, que fui yo que quemé el vehículo, que estaba botado en la calle por años, que ni prendía. Yo conozco los vehículos de mi amigo y al señor nunca lo veo en su vehículo, no lo digo yo, lo dijo la prensa”, acotó.

“Me inventaron y me fabricaron tres casos penales, uno por intento de homicidio cuando yo ni siquiera estaba aquí, el segundo que yo quería robarle la empresa a mi ex socio que es el dueño del 15%, que me entregó todo, porque ni él ni yo tenemos los bienes y quién tiene los bienes”, se preguntó el empresario.

Adelantó que está preparando varias demandas a nivel internacional por los millones de dólares que perdió su familia.

“No millones, billones de dólares, es una empresa millonaria, la empresa más grande del mundo. Yo soy el fundador que tenía 5,200 empleados directos y 25,000 más indirectos”.

Narró que el 25 de enero del 2015, fue secuestrado por las autoridades del Aeropuerto Internacional de Las América, sin una orden de arresto en su contra.

“Esa gente me bajo del avión sin orden de arresto, pero es un secuestro. Tú necesitas una orden de arresto y nunca apareció una orden de arresto para Antonio Carmona”.

Declaró que quiere velar por el patrimonio de sus hijas. “¿Tu quiere que alguien le robe el patrimonio a tus hijas? ¿Tú lo vas a permitir? Yo estoy peleando por mis hijas. Yo no necesitaba meterme a político, ni a constitucionalista, ni jurista”.

“No se puede apoyar esa vagabundería. Uno debe ser justo. Yo estuve condenado a 20 años de cárcel por robar mi patrimonio. Yo daba rodillas todos los días y Dios me hizo ahí en la cárcel constitucionalista, cristiano, pastor y parece que es parte de su propósito”, detalló.

Asimismo, informó que, en colaboración con la Fundación Carolina Denis, entregó tres viviendas amuebladas a los familiares de la medallista olímpica Marileidy Paulino.

Consideró que la entrega se convirtió en una manifestación masiva de júbilo y felicidad por parte de centenares de vecinos ante esta donación. Las casas fueron construidas en los terrenos donde se encontraba la humilde vivienda de la abuela de la atleta, Esperanza Paulino, ubicada en Don Gregorio de Nizao, en la provincia de Peravia.