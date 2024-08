Esposo de mujer que se lanzó de azotea dice que tenía un mal presentimiento

Desde tempranas horas de este miércoles, familiares de Genesis Lugo y su hija de cinco años se presentaron al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) para recibir los cuerpos de las fallecidas.

Rhadames Melo, esposo de Lugo, expresó que desde la noche antes de que la mujer se lanzara de la azotea del edificio en el que reside tuvo un mal presentimiento.

Melo declaró que desde hace días no había logrado dormir bien por estar al tanto de la madre y la niña, debido a la situación por la que estaba pasando con la tía de Lugo, quien presuntamente abusaba sexualmente de la menor de cinco años de edad.

Melo dijo que la familia de la mujer fallecida había estado presionándola para que retiraran la denuncia hacia su tía, Omayra Lugo.

El domingo decidió llevar a la mujer al hospital por el mal estado en que se veía y le indicaron una pastilla para dormir pero está no quería tomarse el médicamente. En la noche, cuando el hombre ya estaba durmiendo, la mujer tomó la niña sin este darse cuenta.

"Nosotros llevábamos seis años casados, pero ella no me dio tiempo a ir. Durante las últimas tres semanas, no había podido dormir adecuadamente. Tenía que acostarme después que ella y levantarme antes que ella, ya que tenía mucho miedo por la situación." expreso Melo.

"La niña siempre prefería dormirse conmigo. Yo me acostaba con ella para ayudarla a dormir, pero una vez que se quedaba dormida, me trasladaba a la otra habitación porque ella daba muchas vueltas en la cama y me mantenía despierto toda la noche. Ella se levantaba repetidamente para buscarme, y así pasábamos la noche entera."

"Esa noche algo me dijo: llévate la niña y yo me la llevé y me acosté con ella y coloqué un gavetero en medio para sentir algún ruido si ella llegara a entrar, lo cual sí sucedió a eso de las 4 o 5 de la mañana, pero yo estaba rendido, ya que por las malas noches pasadas me había tomado la pastilla para dormir. La niña se despertó al escuchar dicho ruido y solo dijo: "adiós papi, me voy con mamá", expresó Melo entre lagrimas.

El pasado 24 de julio, Omayra Antonia Lugo Cruz fue sometida a tres meses de prisión preventiva por “agredir sexualmente” a su sobrina, una niña de cinco años.

Se espera que este miércoles los cuerpos de ambas mujeres sean sepultados.