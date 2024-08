Abinader sobre críticas a reforma constitucional: “No sé si es oposición o que no entienden”

El presidente Luis Abinader señaló “que no entiende” las razones de las críticas realizadas por diferentes sectores hacia su propuesta de reforma constitucional, mediante la cual busca “institucionalizar” el país.

Al ser cuestionado por los medios de comunicación, indicó que no sabe si esos reclamos “son oposición” o que quienes los hacen “no entienden el propósito” de las modificaciones que plantea realizar el Poder Ejecutivo a la Carta Magna.

“Yo no sé si es oposición o que no entienden, porque lo único que se está haciendo es reforzando la institucionalidad; ustedes se imaginan a los líderes del pasado con la posibilidad que tenemos nosotros en el próximo Congreso, que es lo que han hecho anteriormente, tratar de quitarse el nunca jamás o poder extenderse el seguir aspirando de manera indefinida”, manifestó Abinader.

La propuesta de modificación a la Constitución planteada por el presidente está centrada en cuatro puntos principales, un artículo que dificulta la modificación a los actuales términos de la elección presidencial y poner un transitorio que le impida a él volver a postularse; establecer la escogencia de la figura del Procurador General de la República a través del Consejo Nacional de la Magistratura, además de una propuesta de unificar las elecciones presidenciales, congresuales y municipales para que se celebren el mismo día a partir del 2032 y la reducción del número de los miembros de la Cámara de Diputados, con una reducción de 53 legisladores, con lo que la matrícula de la cámara baja quedaría en 137 legisladores.

“Es que ellos no lo entienden, no lo entienden; porque es difícil para ellos entender esta reforma y se ponen también a inventar situaciones del consejo del Ministerio Público, es que eso es mentira, eso es un invento, todo va a ser más independiente. Y que vamos a proponer, un procurador general que va a durar cuatro años, el tiempo que dure el que propone para asegurar la gobernabilidad y que hay que pensar a quién vas a proponer, lo vamos a cambiar en la Constitución, no puede ser un dirigente de tu partido como lo han hecho en el pasado”, exclamó el mandatario.

Abinader continuó diciendo que la oposición política “no puede reconocer” que esa propuesta de reforma constitucional va a “apuntalar la democracia” de la República Dominicana.

“Pero yo sé que es difícil para los amigos de la oposición entenderlo porque ellos no lo harían así y no pueden reconocer que lo que se trata es de apuntalar la democracia de este país”, exclamó el jefe de Estado.

Además de los partidos de la oposición, dos asociaciones de fiscales y dos exprocuradores han señalado que la modificación de la Constitución eliminaría de facto al Consejo Nacional del Ministerio Público ya que propone eliminar el texto del artículo 178 en donde se señala que el Consejo del Ministerio Público está conformado por el procurador General de la República, quien lo preside; un procurador adjunto elegido por sus pares; un procurador general de Corte de Apelación; un procurador fiscal o su equivalente elegido por sus pares y un Fiscalizador elegido por sus pares y en su lugar poner que “ley definirá el funcionamiento y organización del Consejo Superior del Ministerio Público como órgano de gobierno interno”.