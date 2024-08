Aumenta el patrullaje policial en El Valiente tras reportaje de Listín Diario

“El que no grita no gana”, dice el refrán. Haciéndose eco de este dicho popular, los residentes en el sector El Valiente, municipio Santo Domingo Este, llamaron al Listín Diario para denunciar que la delincuencia los estaba obligando a encerrarse en sus casas desde muy temprano para “esquivar” a los delincuentes y no ser víctimas de los asaltos.

Los comerciantes viéndose amenazados por los antisociales recurrieron a colocar verjas de seguridad que les permita estar “seguros”, al momento de ingresar un delincuente a su negocio.

Alexis Catillo, presidente de la junta de vecinos del sector agradeció a la Policía por devolver la seguridad al sector y afirmó que también ha mejorado el servicio de recogida de basura, arreglos en las calles y el suministro de agua potable.

Tras la publicación de un reportaje en el Listín Diario el pasado lunes, el patrullaje policial aumentó en la zona, el agua comenzó a llegar con más frecuencia y la basura está siendo recogida con mayor regularidad, lo que agradecen los moradores de El Valiente.

“La presencia policial está devolviendo poco a poco la paz a los habitantes de El valiente y la mejoría en los demás servicios es un aporte a la tranquilidad de las amas de casa y los que residimos en el sector. El agua hasta se ha mantenido todo un día”, aseguró Castillo al agradecer al Listín Diario y a las entidades que escucharon el reclamo de los residentes de El Valiente

Sin embargo confían que las autoridades no hayan decidido escuchar sus reclamos solo por la denuncia, si no que se mantenga de forma permanente, tanto la vigilancia policial por la seguridad del sector y decidan mejorar el sistema eléctrico, ya que continúan recibiendo este servicio por pocas horas durante el día.