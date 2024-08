Residentes de la Cañada de Guajimía pide avances en proyecto de saneamiento y advierten sobre salud

Residentes de la Cañada de Guajimía, ubicada en Santo Domingo Oeste, han expresado su preocupación y descontento con los trabajos de saneamiento.

A través de un comunicado de prensa, los residentes indicaron que el mal olor que emana del afluente también representa un problema significativo, afectando la salud y el bienestar de las familias que viven cerca de la cañada.

Roberto Báez, representante de la Junta de Vecinos del sector de Buenos Aires de Herrera, expresó su preocupación por el futuro del proyecto.

“Tengo 16 años con este proyecto. Hemos logrado bastante, pero aún falta mucho más. El temor de los comunitarios es que pasen años y se olviden de esta solución tan importante para mejorar la vida de la gente a quienes afecta esta cañada”, declaró Báez,

Ángel José Bocio Fortuna, residente de Guajimía y presidente del bloque de Juntas de Vecinos de Santo Domingo Oeste, también compartió su inquietud.

Según Bocio Fortuna, de los 138 millones de dólares aprobados para el proyecto, solo se ha desembolsado una partida de 50 millones.

“Tememos que los restantes 88 millones no se entreguen, dejando la obra inconclusa. De nada sirve sanear toda la cañada si no se construye una planta de tratamiento, que es fundamental para el tratamiento de las aguas residuales. Aún no ha comenzado la construcción de esta planta, y tememos que el buen trabajo realizado hasta el momento quede a medio término”, explicó Bocio Fortuna.

Los residentes viven con la constante preocupación de que las lluvias torrenciales puedan inundar sus hogares, dañando muebles y electrodomésticos.

Esta situación ha llevado a los comunitarios a hacer un "llamado urgente" a las autoridades competentes para que liberen los fondos restantes y permitan que la empresa contratista finalice la obra.

Los residentes esperan que el compromiso de las autoridades con el proyecto de saneamiento se traduzca en una solución efectiva que, finalmente, mejore sus condiciones de vida y erradique los riesgos asociados a la cañada de Guajimía.