Productores de cebolla protestan frente al Palacio Nacional por pago de 205 millones de pesos

La Unión Nacional de Productores de Cebolla protesta frente al Palacio Nacional en busca del pago de 205,000,000 millones de pesos por los quintales de cebolla producidos.

César Parra, vicepresidente de la organización, expresó que el Ministerio de Agricultura se ha desligado del pago de los quintales de cebolla.

Añadió que el ministerio se unió a 14 casas comerciales para comercializar la venta de cebolla por un pago de 2,500 pesos por quintal.

Dijo que esta situación afecta al rededor de 600 cosechadores y sus familias, las cuales se han visto afectadas por la falta del pago.

"Nosotros, por la salud de cada uno de los que se encuentran involucrados en esto, queremos que nos den respuesta", manifestó Parra.

Asimismo, Epifanio González, tesorero de la Unión Nacional de Productores de Cebolla, manifestó que el ministerio "los desamparó" y esperan que el presidente Luis Abinader les brinde un respaldo para sustentar a sus familias.

"Tengo una deuda de 600,000 mil pesos, que no tengo cómo pagarlos; ya el banco no me presta un peso más", explicó González con pancartas y gritando, "que se pague la cebolla".