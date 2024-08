Raúl Girón dice Torres Robiou sí tenía conocimiento de acciones fraudulentas en Politur

Raúl Alejandro Girón Jiménez señaló que contrario a las declaraciones ante el estrado del también imputado en el caso de corrupción Coral y Coral 5G, el general Juan Carlos Torres Robiou sí tenía conocimiento de las acciones fraudulentas realizadas en la Dirección Central de Policía de Turismo (Politur).

Entre lo expresado por el testigo estrella del Ministerio Público en el caso, declaró que por una ocasión, al entender que “le salía muy costoso”, el pago de dos domesticas de su casa, Torres Robiou solicitó excluir a dos miembros de la nómina civil de la Tesorería de Politur y en cambio incluir a las dos empleadas personales del general.

“Porque el general no tenía que pagarle seguridad social, no tenía que pagarle seguro médico a sus empleadas, porque en el momento en el que usted cobra en el Estado dominicano, a usted le sale inmediatamente el seguro, en este caso de Senasa, entonces fíjese que aparentemente todo lo que yo hacía en nómina sin el general Juan Carlos Torres Robiou saberlo lo hacía para beneficiarlo a él”, manifestó.

Externó que el general sí tenía sobre su persona autoridad, al añadir “en la guardia los escalafones se cubren muy bien”, ya que para entonces él era teniente.

Otra de las cosas que relató relacionadas a Torres Robiou es que este era “muy celoso” de los fondos manejados en la entidad, por lo que al final de cada mes debía ir en compañía del gerente financiero o de recursos humanos, para que le explicaran temas relacionados al personal que reclutaban para que cobrara de la nómina y luego lo devolviera.

Una de las acciones fraudulentas que Girón hizo mención fue la solicitud de la cedula de su padre, por parte del imputado Rafael Núñez de Aza, para hacer constar una venta en Balcones del Atlantico, en Las Terrenas de Samaná, en beneficio de Torres Robiou.

Declaró que al momento de realizar la supuesta venta su papá no se encontraba en el país, ya que no reside en suelo dominicano, no obstante ellos constan con una firma de su padre, lo que hizo saber a las magistradas que es falso.

“Rossy Guzmán nunca ha visto a mi papá en persona más que por esa cedula”, declaró.