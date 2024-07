De más de 1,200 plantas de agua que operan en el país, solo 253 tienen registro sanitario

En la República Dominicana operan alrededor de 1,200 plantas procesadoras de agua embotellada; de estas, 253 tienen registro sanitario, unas 780 están en proceso de actualización, y más de cien no cumplen con las regulaciones sanitarias.

Así lo informó Leandro Villanueva, titular de la Dirección General de Medicamentos, Alimentos y Productos Sanitarios (Digemaps), entidad encargada de supervisar y vigilar el cumplimento de las plantas de procesamiento de agua, hielo y bebidas envasadas, a través de su Unidad de Aguas.

“Tenemos unas mil plantas que están correctas o en proceso de regularizarse. Hay otras más que sabemos que existen y hemos estado interviniendo. Algunas están en manos del ministerio público para su clausura porque no han accedido a las notificaciones que les hemos hecho” puntualizó.

Detalló que “unas están en proceso de renovación del registro sanitario, otras tienen el registro sanitario, pero se le detectó algún incumplimiento en unas de las inspecciones que se hicieron y están en plazo de corrección, hay otras que tienen todo bien a nivel de planta, pero no hicieron la solicitud de registro y lo hicieron recientemente, o sea, hay todo un universo de diferencias en esas plantas que están en proceso de regularizarse”.

Dijo que se mantienen constantemente visitando las plantas a nivel nacional y que “cuando se encuentra una no conformidad, procedemos a notificarle a las plantas esa no conformidad para que sea corregida y se le da un plazo para que lo haga. Luego de vencido este plazo nosotros volvemos, la DPS (Dirección Provincial de Salud) va y valida que realmente se corrigió y se cumplió lo que no estaba”.

En os procesos de supervisión, los inspectores toman muestras a los productos y los envían a sus laboratorios para validar.

Notifican cese de operaciones

Cuando los inspectores encuentran agua contaminada, la envían a laboratorio, y notifican un cese de operaciones de la planta, para que encuentren de donde viene esa contaminación, si es del agua que ellos están recibiendo, si hay un filtro que no está funcionando correctamente y debe ser reemplazado, si los botellones no están siendo lavados correctamente, todo eso se valida.

En los últimos cuatro años la Digemaps registra la notificación de plantas que operan sin permiso, algunas clausuradas con el ministerio público y otras que han procedido a adecuarse y regularizarse en los procesos.

Dijo que la labor de esa entidad es que el producto que salga de la planta llegue al consumidor apto para el consumo.

“A pesar de que hay 253 que tienen su registro, tenemos unas 780 y algo que están en proceso de, tanto de obtener su registro, algunas ya sometieron su expediente, algunas están esperando verificaciones porque estaban en incumplimiento en las plantas. Están en distintas partes ya del proceso de regularización”, pero más de mil no están en cumplimiento ni en proceso de regularse.

La exposición al sol

Al preguntarle sobre la denuncia de que también en plantas envasadoras exponen los botellones por largo tiempo en el sol, como ocurre en los colmados, dijo que las que están en cumplimiento, no lo hacen.

“Cuando vamos a la planta, eso es parte de buenas prácticas, que se validan y yo te puedo decir que las que están en cumplimiento ninguna exponen sus botellones al sol por horas, como decía la publicación. Si nosotros hemos visto que hay algunas que sacan los botellones para cargarlos al camión, otras que cuando los botellones quedan al sol antes de entrar al proceso de lavado o