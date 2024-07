Fijan para 14 de agosto inicio de juicio de fondo contra venezolana acusada de ejercer como médico

El Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional fijó para el miércoles 14 de agosto el inicio del juicio de fondo contra la venezolana Karla María Moya Boada, acusada de ejercer la medicina en el centro de salud "Laser Point Rejuvenation Center by Karla Moya Boada" sin la debida autorización del Ministerio de Salud Pública.

El tribunal, presidido por la jueza Esmirna Gisselle Méndez, aplazó la audiencia con la finalidad de que el Ministerio de Salud Pública regularice el poder de representación que ha sido aportado.

Así como para que comparezca un representante de la entidad, con mandato suficiente, para actuar en el juicio, asumiendo la personalidad jurídica como querellante y actor civil.

El pasado 10 de junio el Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional ordenó la apertura del juicio de fondo contra Moya Boada, quien está acusada de violar el artículo 92 de la Ley General de Salud (42-01). Esta normativa exige la obtención de un título reconocido por el Estado y el exequátur del Poder Ejecutivo para ejercer en ciencias de la salud.

Además, se le imputa infringir el artículo 156.7 de la misma ley, que prevé penas de dos (2) a 10 años de prisión y multas de 25 a 50 veces el salario mínimo nacional.

Cronología de hechos

El 30 de junio de 2023, el Ministerio de Salud Pública tomó conocimiento de que Karla María Moya Boada ejercía como médico en el "Laser Point Rejuvenation Center by Karla Moya Boada", ubicado en la avenida Independencia, sector Gazcue. Inspectores de la Dirección General de Habilitación y Acreditación, basados en la Ley 42-01 y el reglamento 1138-03, visitaron el centro y verificaron que no contaba con la licencia requerida ni cumplía con el Reglamento de Habilitación del Ministerio de Salud Pública.

Además, la acusada no pudo presentar la acreditación necesaria para operar como doctora. Ante esto, se ordenó el cese inmediato de todas las actividades y se solicitó que, en un plazo de cinco días, presente la documentación pertinente, lo cual no ocurrió.

Como parte de la investigación, el Colegio Médico Dominicano, en fecha 7 de septiembre de 2023, certificó que Moya Boada no es miembro de la entidad y que no posee expediente alguno en sus registros. Asimismo, el 11 de septiembre de 2023, el Ministerio de Salud Pública emitió una certificación confirmando que Moya Boada no está registrada como Doctora en Medicina,

El 8 de septiembre de 2023, el Ministerio Público, en conjunto con el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, realizó un allanamiento en el consultorio No. 301, tercer piso, Edificio Médico Profesional GS, en la avenida Independencia No. 157, Distrito Nacional, donde se encontraron pruebas relacionadas con el delito.

El 25 de septiembre fue arrestada por miembros de la seguridad de Migración, en el momento en que pretendía abandonar el país por el Aeropuerto de La Romana.

El 27 de septiembre de 2023, el juez Rigoberto Sena, de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, dictó tres meses de prisión preventiva para ser cumplidos en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Mujeres . Sin embargo, el 11 de enero de este año, la Tercera Sala de la Cámara Penal cambió la medida de coerción a garantía económica, presentación periódica e impedimento de salida del país.

Tras ser dictado el "ha lugar" el pasado 10 de junio, se espera que el próximo 14 de agosto inicie el juicio de fondo, en el cual se presentarán las pruebas, se escucharán los testimonios de los testigos y se evaluarán los argumentos de las partes para determinar la culpabilidad o inocencia de la acusada Karla María Moya Boada.