Minerd recomienda a ADP solicitar lista de docentes desvinculados por acoso al Ministerio Público

El Ministerio de Educación de la República Dominicana (Minerd) informó a la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) que no puede proporcionarle los nombres de los docentes que fueron desvinculados y suspendidos por acoso sexual debido a que es una información confidencial, cuya divulgación podría vulnerar el derecho a la privacidad de las personas involucradas.

A través de una comunicación remitida al presidente de la ADP, Eduardo Hidalgo, la cartera educativa dio respuesta a la solicitud que hizo el gremio magisterial de una lista con los nombres de los 32 docentes que fueron apartados del sistema educativo.

El Minerd indicó al colectivo que, aunque comprende su interés en conocer los nombres de los maestros afectados, la Ley General de libre Acceso a la Información Pública No. 200-04; el Decreto No. 130-05 y la Resolución No. 17-2019 consideran esa información confidencial.

El órgano rector del sistema educativo preuniversitario sostiene que es importante proteger los derechos fundamentales de los individuos, incluyendo el derecho a la privacidad.

En la comunicación, el Minerd enfatiza que “mantiene un firme compromiso con la lucha contra el acoso sexual en el ámbito educativo”.

“Contamos con políticas y procedimientos establecidos para prevenir, atender y sancionar este tipo de conductas, y trabajamos constantemente para crear un ambiente escolar seguro y respetuoso para todos los estudiantes y docentes, esfuerzo en el cual siempre hemos contado con la buena disposición de la ADP”, precisa la institución.

En este contexto, el Minerd sugirió al gremio que se dirija al Ministerio Público o a la Procuraduría General de la República para solicitar la información que requiere.

“Estas entidades tienen facultad legal para investigar y procesar casos de acoso sexual, y pueden proporcionarle la información que necesita en el marco de sus investigaciones”, indica la carta.