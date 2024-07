Mayoría miembros del CP del PLD apoyan permanencia de Danilo en presidencia del partido

La mayoría de los miembros del comité político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) le solicitaron a Danilo Medina que “reconsidere su posición”, y que permanezca en la presidencia de esa organización política aún después de la celebración de su congreso interno.

Al menos 35 de los 45 miembros de la máxima instancia del partido morado han firmado, de manera individual, una carta en apoyo a la permanencia de Medina en la presidencia; sumándose de esa manera a la petición realizada por la mayoría de los dirigentes del comité central durante una reunión de ese organismo hace varias semanas, indicando que solo expresidente de la República, garantiza “la unidad del partido”.

Mientras se desconoce cuáles miembros del comité político firman la carta, ya dirigentes como el excandidato presidencial Abel Martínez, la exvicepresidenta Margarita Cedeño y el actual secretario de Asuntos Jurídicos del PLD, José Dantés Díaz, han expresado a través de sus redes sociales su apoyo a la permanencia del expresidente Medina a la cabeza de ese partido.

La información surge varias semanas después de que una corriente del PLD, encabezada por los miembros de su comité político, Carlos Amarante Baret, Domingo Contreras y el saliente senador por Barahona, José del Castillo Saviñón, manifestará “el apoyo” a la decisión de Medina de no seguir en la presidencia de ese partido, acción anunciada durante un discurso el 14 de marzo del 2021, y reiterado en la reunión del comité político del 27 de mayo de este año.

Estos indicaron a los medios de comunicación que, a su entender, un cambio en la alta dirigencia del partido era “necesaria” para permitir el “relanzamiento” del mismo de cara al próximo proceso electoral, luego de que en ocho años hayan perdido más de dos millones de votos a su favor, recordando que en los comicios del 2016, Medina resultó reelegido con un 61.74%. Esa corriente no comunicó que

A pesar de que en múltiples ocasiones el secretario general del PLD, Charlie Mariotti, ha señalado que tanto su persona como Medina no se postularían para ser reelegidos en sus puestos en la fase electiva de su congreso interno, el exmandatario no ha dicho de manera pública si se mantendrá o no como presidente del expartido oficialista.

La fase electiva del PLD está pautada a celebrarse en el mes de septiembre. Contrario a la posición de la secretaria general, donde se han conocido unas cuatro candidaturas (Dantés, Yvan Lorenzo, Luis de León y Johnny Pujols) se han hecho públicas, no ha salido a relucir ninguna aspiración a la presidencia del partido.