Canciller sobre Ántrax en RD: “No ha entrado nada hasta ahora así que está bajo control”

El canciller Roberto Álvarez manifestó que la presencia de ántrax, la enfermedad proveniente de la bacteria Bacillus anthracis, hasta el momento se mantiene controlada por el Ministerio de Salud Pública y el Ministerio de Defensa.

Al ser abordado por periodistas, Álvarez sostuvo que las autoridades conocen las vías por las que puede ingresar la bacteria, aunque resaltó que hasta el momento en suelo dominicano no se han registrado casos.

“Está controlado por las autoridades de salud, de Defensa, saben por las vías que puede haber entrado en algún momento, no ha entrado nada hasta ahora que se sepa, así que está bajo control”, expresó Álvarez.

Agrega además, que desconoce si la enfermedad es endémica en el vecino Haití, donde hay sospechas de un brote.

“Aparentemente, yo no sé si es algo endémico o no en Haití, hay que investigar y eso es una pregunta para las autoridades de salud, no le puedo decir”, dijo.

Esta bacteria es productora de esporas llamada Bacillus anthracis y afecta principalmente a los rumiantes, como las vacas, ovejas y las cabras. Según explicó la OMS no suele transmitirse de animal a animal ni de persona a persona.

La manera en que contagia a los humanos es cuando las esporas de carbunco se ingieren a través de productos animales contaminados, se inhalan o entran en el organismo a través de cortes en la piel, con esto pueden germinar, multiplicarse y producir toxinas.

En un periodo de unas horas a tres semanas, dependiendo del tipo de exposición, las personas pueden desarrollar una de las tres presentaciones clínicas del carbunco, las cuales son cutánea (piel), por inhalación (pulmones) y gastrointestinal (estómago e intestino).