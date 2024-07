Entre lluvia y sol, Heródito Reyes busca la forma de ganarse el dinero dignamente

Mientras sus vecinos manifestaban a la prensa las vicisitudes que pasan en los tiempos de lluvias por las inundaciones, Heródito Reyes atravesaba las acumulaciones de aguas negras a paso tranquilo y sereno, pues tenía claro que “hay que buscarse el pan”, aun sin importar que estuviese lloviendo.

Con dos fundas de papel higiénico atravesadas en cruz sobre sus hombros, un paquete de hisopos y bolsas con cajas de fósforos, Reyes recorría las calles del sector Arroyo Bonito en Manoguayabo tratando de vender estos artículos.

Al detenerse a conversar con los reporteros de LISTÍN DIARIO, el francomacorizano confesó que en sus 62 años de vida ha tenido pocas oportunidades de empleo formal, pero esto no ha impedido que siempre encuentre la manera de ganarse el dinero con el sudor de su frente y sin la necesidad de hacer lo mal hecho.

“Uno no depende de nadie, uno sale a buscar el pan. Hay días en los que la cosa esta floja pero otros uno más o menos se maneja’’, manifestó Reyes al atravesar la calle seis de Arroyo Bonito, la cual está completamente inundada.

Contó que llegó a la capital a la escasa edad de 13 años y que se dedica a la venta de este tipo de artículos desde 1990, es decir unos 34 años, por lo que todas las mañanas hace su recorrido en busca de su sustento y el de su familia.

“Hay días flojos como hoy que está lloviendo, pero hay días en los que uno más o menos se maneja. Uno no puede cuantificar de decir yo todos los días me gano tanto. Hay días en los que a uno le va mejor que otro, no malo, porque a mí nunca me va malo, pues si llego sano y salvo a mi casa entonces me fue bien”, expresó Reyes.

Además de la venta de estos productos afirmó que presta labores de mantenimiento en una escuela de la zona.