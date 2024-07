Lluvias: el tormento de los moradres de Arroyo Bonito en Manoguayabo

En momentos en los que varias provincias del país sufren los efectos de una vaguada y el acercamiento de una onda tropical, las cuales han generado lluvias desde el viernes, sectores vulnerables como Arroyo Bonito en Manoguayabo vuelven a lidiar con el tormento de posibles inundaciones.

Su “pesadilla” la tienen justo en la puerta de sus casas, ya que muchas de las calles del sector se encuentran arropadas por la acumulación de aguas negras.

Ante esta situación los moradores afirman que han recibido la visita de las autoridades que evalúan la zona, pero luego todo se queda en promesas de buscar solución y la problemática a dos años sigue igual.

“Aquí abajo es difícil con las lluvias, la calle 6 está que los vecinos no pueden salir de la casa, porque el agua sube que no se puede caminar por ningún lado", manifestó Ángela Ramírez.

La calle 6 de Arroyo Bonito en Manoguayabo desde hace aproximadamente dos años permanece con grandes cantidades de agua estancada, obligando a los moradores a crear alternativas para caminar por la vía o lanzarse al agua.

“Se está pasando mucho trabajo porque la calle esta mala y dañada; yo mismo andaba en el motor y me iba a caer. A esa calle ya tienen que hacer algo porque eso es una laguna”, dijo Víctor Manuel Rodríguez, quien es motorista en la zona.

Los residentes entrevistados aclararon que no buscan ser damnificados, pues llevan muchos años viviendo allí y el problema tiene solución “si las autoridades le prestan atención”.

“Estamos esperanzados en las promesas que nos han hecho, no queremos ser damnificados porque cuando nosotros nos mudamos esto no era así, no se inundaba, pero nadie se ocupa de hacer nada por los más desposeídos, por los pobres. Nosotros estamos en una condición que es insostenible ya”, expresó Juan Andújar.

En igual condiciones está la calle Sáman ubicada en el mismo sector, por donde los hasta los niños tienen que exponerse y transitar entre el lodo y la insalubridad.