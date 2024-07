Gloria Reyes habla sobre su futuro en Supérate ¿Le gustaría quedarse o no?

Los cambios en el tren gubernamental que realizó el presidente Luis Abinader esta semana pudiera tener en vilo algunos funcionarios, que se mantienen a la expectativa de si serán removidos a otras posiciones, ratificados o dejados sin función.

Este es el caso de la directora del programa social Supérate, Gloria Reyes, quien expresó ayer que le gustaría seguir sirviendo al país “donde el Presidente entienda” pero desde el sector social que se encarga de beneficiar a ciudadanos en vulnerabilidad.

Durante el evento de graduación de SupérEmprededoras que se realizóel jueves en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), Reyes fue cuestionada sobre los recientes nombramientos y su futuro en la posición que ocupa y expresó que le interesaría continuar su labor de ayuda en cualquier entidad que este relaciona a este tipo de acciones.

“A mí me gustaría continuar con el compromiso de este apoyo a las familias más vulnerable. Definitivamente esto es un trabajo que me apasiona y si el Presidente me permite seguir sirviendo desde este sector lo haría con mucho gusto…donde él entienda, me gustaría seguir en el sector social”, dijo Reyes.

La funcionaria señaló que las últimas actividades realizadas por servidores públicos no tienen que ver necesariamente con una rendición de cuentas, sino de una presentación de lo que ha sido su trabajo. “No me parece que sea porque se van o se quedan, sino porque es natural esta estapa”, dijo.

Además, calificó como “buenos” los cambios realizados, siendo estos un reflejo de decisiones sobre renovaciones importantes para el funcionamiento de su segunda gestión que inicia a partir del 16 de agosto.

En este semana el presidente Luis Abinader inició a anunciar los movimientos que considera oportunos para su segundo mandato luego de ganar la reelección en las comicios de mayo.