Los reclamos contra la aprobación del nuevo Código Penal

Diversas organizaciones de la sociedad civil se apostaron este miércoles ante el Palacio Nacional para expresar su desacuerdo contra la aprobación del nuevo Código Penal, al que calificaron como un "retroceso".

Las organizaciones indicaron que la no inclusión de la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales, eximir de responsabilidad penal a las iglesias, el no colocar la discriminación hacia las personas homosexuales, el no respeto a los derechos de las mujeres y los niños, son circunstancias que hacen que el "Código Penal que se pretende aprobar en el Congreso Nacional, no sea digno de uno del 2024".

Video Reclamos contra la aprobación del nuevo Código Penal



"Estás movilizaciones son absolutamente necesarias y creo que es el inicio de una serie de movilizaciones que se harán en el país porque el proyecto de Código que fue aprobado en el Senado y que se pretende aprobar en la Cámara de Diputados es una ofensa para las mujeres", manifestó la excandidata a la Presidencia, María Teresa Cabrera, quien estuvo presente en la manifestación.

Otra de las presentes fue Fátima Lorenzo quien exclamó que, a su entender, se ha realizado un ejercicio "irrespetuoso" en el proceso de aprobación que ha llevado la propuesta legislativa en el Congreso Nacional.

"Una pieza que tiene más de 23 años en el Congreso Nacional y que ahora con una prisa que no se entiende, porque si tiene 23 años porque lo quieren aprobar en dos semanas; además hemos identificado que tiene una serie de dificultades que son fundamentales que sean corregidas", manifestó Lorenzo.